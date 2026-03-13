Dvije osobe poginule u napadu dronovima u Omanu

Dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno danas kada su dronovi pali u provinciji Sohar u Omanu, saopćila je državna novinska agencija te zemlje.

Državna agencija Omana, pozivajući se na bezbjednosni izvor, javila je da je jedan dron pogodio industrijsku zonu Al-Avahi u provinciji Sohar, pri čemu su poginula dva strana državljanina, dok je više osoba povrijeđeno, prenijela je Al Džazira.

Drugi dron pao je na otvoreno područje i tom prilikom nije bilo povrijeđenih, navodi agencija, dodajući da nadležne vlasti istražuju incident.

Vlada Indije potvrdila je da su među žrtvama dva indijska državljanina, dok je među 11 povrijeđenih osoba deset državljana Indije.

- Sa dubokim žaljenjem saopštavamo da su dva indijska državljanina izgubila život u napadu. Od 11 povrijeđenih, deset su državljani Indije. Petoro je već otpušteno iz bolnice nakon ukazane pomoći, dok se preostalih pet nalazi na liječenju. Nijedna povreda nije teška", rekao je Mahadžan, prenijela je televizija Nju Delhi.

Indijske vlasti su, kako je dodao, u stalnom kontaktu sa lokalnim zvaničnicima i kompanijom u kojoj su radili povrijeđeni kako bi pružile pomoć, dok diplomatska misija Indije pomaže i u repatrijaciji posmrtnih ostataka poginulih.