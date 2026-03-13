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VIŠE POVRIJEĐENIH

U Omanu pao dron, poginule dvije osobe

Također, saudijske snage srušile su "neprijateljski dron" koji se kretao prema diplomatskoj četvrti u Rijadu

Jedan od prethodnih napada na Oman. Facebook

Dž. R.

13.3.2026

Nakon pada srušenog drona u pokrajini Sohar u Omanu, poginule su dvije osobe, a više ih je povrijeđeno, javlja omanska državna novinska agencija.

Pozivajući se na sigurnosni izvor, agencija navodi da je dron pao u industrijskoj zoni al-Awahi. U nesreći su život izgubila dva strana radnika. Prema istom izvještaju, na području pokrajine Sohar srušen je još jedan dron.

Također, saudijske snage srušile su "neprijateljski dron" koji se kretao prema diplomatskoj četvrti u Rijadu, saopćilo je ministarstvo obrane. 

U drugoj objavi na platformi X, pozivajući se na izjavu glasnogovornika, ministarstvo je dodalo da su još tri drona presretnuta na području pokrajine Al-Kharj i pustinje Rub al-Khali.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# DRON
# OMAN
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