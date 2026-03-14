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SEIZMIČKA AKTIVNOST

Grčka: Zabilježen zemljotres jačine 3,6 stepeni

Smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje

Epicentar zemljotresa. Platforma X

B. S.

14.3.2026

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabilježen je jutros u 06:46 sati, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.576 i dužine 22.9164. 

Ovi podaci pokazuju lokaciju 17 km sjeverno od Livadeje (Livadeiá).

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

# ZEMLJOTRES
# GRČKA
# LIVADEIA
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