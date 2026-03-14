Grčka: Zabilježen zemljotres jačine 3,6 stepeni

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabilježen je jutros u 06:46 sati, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.576 i dužine 22.9164.
Ovi podaci pokazuju lokaciju 17 km sjeverno od Livadeje (Livadeiá).
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.