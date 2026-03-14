Da li je Pit Hegset "živi štit" za Donalda Trumpa?

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset postao je najvidljivije lice administracije predsjednika Donalda Trampa u javnim istupima o ratu s Iranom, ali pojedini izvori tvrde da takva uloga nije slučajna.

Prema pisanju britanskog lista The Telegraph, Hegsetova intenzivna medijska prisutnost dio je šire komunikacijske strategije Bijele kuće koja bi, u slučaju negativnog razvoja događaja, mogla omogućiti da političku cijenu sukoba snosi upravo ministar odbrane.

Od početka sukoba s Iranom, Hegset gotovo svakodnevno daje izjave za medije, održava brifinge i gostuje u televizijskim emisijama. Međutim, izvor blizak administraciji tvrdi da takva izloženost nije rezultat njegove lične inicijative.

- On zapravo ne voli raditi takve intervjue. U emisije ide jer mu je predsjednik rekao da to radi - naveo je izvor za The Telegraph.

Bivši zvaničnik Bijele kuće za isti list tvrdi da je odluka da upravo Hegset bude najvidljiviji predstavnik administracije u vezi s ratom protiv Irana svjesno donesena.

Živi štit

- Mislim da mu Tramp sve ovo namješta - rekao je on, dodajući da predsjednik ministra odbrane „gura ispred sebe kao živi štit“ kako bi preuzeo najveći dio političkih kritika.

Istovremeno, sam Trump u vezi s ratom često komunicira neformalno, dajući izjave novinarima koji ga kontaktiraju putem njegovog privatnog telefona. Njegove poruke o toku sukoba pritom su nerijetko kontradiktorne.

Dok je Hegset u intervjuu za emisiju 60 Minutes izjavio da „rat tek počinje“, Trump je već narednog dana poručio da je sukob „vrlo blizu kraju“.

Takve razlike u tonovima dodatno su podstakle spekulacije da bi, u slučaju da rat potraje ili postane politički problem za administraciju, Hegseth mogao biti predstavljen kao glavni zagovornik intervencije i time snositi najveći dio odgovornosti.

U brojnim tekstovima američkih medija, koji citiraju izvore iz Bijele kuće, ministar odbrane već je označen kao najglasniji zagovornik čvrstog vojnog odgovora prema Iranu.

S druge strane, potpredsjednik JD Vance posljednjih sedmica nastoji se držati podalje od direktnih komentara o samom sukobu, što dodatno pojačava dojam da se politička odgovornost pažljivo raspoređuje unutar administracije.

Cilj pristupa

Prema navodima The Telegrapha, cilj ovakvog pristupa bio bi da Hegseth preuzme glavni udar javnih kritika ukoliko američko javno mnijenje počne ozbiljnije okretati leđa ratu — trend koji se, prema pojedinim anketama, već nazire.

Sličan politički presedan postoji iz 2006. godine, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Džordž W. Buš smijenio ministra odbrane Donalda Rumsfelda nakon teškog poraza republikanaca na kongresnim izborima.

Budući da Sjedinjene Američke Države u novembru očekuju izbori za kompletan saziv Predstavničkog doma Kongresa i trećinu Senata, pojedini analitičari smatraju da bi se sličan scenarij mogao ponoviti i ovaj put.

U tom slučaju, Hegseth bi mogao postati politička žrtva kako bi vrh Republikanske stranke — uključujući i samog predsjednika Trumpa — zadržao politički prostor za distanciranje od eventualno nepopularnog rata.