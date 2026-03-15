Apokaliptične snimke iz okoline Tel Aviva

Nakon dana proturječnih poruka iz Bijele kuće o tome koliko dugo će se nastaviti rat protiv Irana, Donald Trump je ustvrdio da su američki napadi "potpuno razorili" veći dio otoka Harg. Za NBC je izjavio kako bi njegova vojska mogla pogoditi tu lokaciju "još nekoliko puta čisto iz zabave".

"Potpuno smo ga desetkovali", rekao je. "Osim što, kao što znate, nisam dirao energetske vodove, jer bi njihova obnova trajala godinama."

Trump tvrdi da iranski režim želi postići dogovor, no ponovio je da uvjeti za to još nisu ispunjeni. Trump je također doveo u pitanje je li novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei "uopće živ", usred nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

"Najveće iznenađenje"

Trump je u intervjuu također izrazio iznenađenje što su američki saveznici u Zaljevu bili meta iranskih napada.

Te su zemlje "bile nepotrebno napadnute", rekao je za NBC, opisavši iransku odluku da ih napadne kao "najveće iznenađenje koje sam doživio u cijeloj ovoj priči".

Napetosti u Hormuškom tjesnacu

U 30-minutnom telefonskom razgovoru za NBC, Trump je rekao kako nije jasno je li Iran postavio mine u Hormuški tjesnac, koji je gotovo potpuno zatvoren od početka sukoba prije 14 dana. Tjesnac je ključan plovni put za svjetsku trgovinu, kojim u normalnim okolnostima prolazi oko petine sirove nafte.

Zabrinutost zbog utjecaja američko-izraelskog rata protiv Irana na globalne zalihe energenata, dodatno pojačana paralizom tjesnaca, podigla je cijene nafte na najvišu razinu u posljednje četiri godine. To je dovelo do brzog rasta cijena goriva diljem svijeta, uključujući i SAD.

"Vrlo odlučno ćemo čistiti tjesnac i vjerujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje kojima je prolaz donekle otežan, a u nekim slučajevima i onemogućen", rekao je Trump. Nije pojasnio koliko bi taj proces mogao trajati niti koje bi se zemlje pridružile Sjedinjenim Državama.

Bjesni rat na Bliskom istoku

Iranski Centar za svemirska istraživanja u zapadnom Teheranu teško je oštećen izraelsko-američkim napadima. Objekat je ključno središte za iranska istraživanja satelita i obavještajnog mapiranja.