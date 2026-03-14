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IZRAEL

Ostaci iranskih projektila pali u blizini Tel Aviva nakon presretanja

Fragmenti su navodno pali u gradovima Lod i Nes Ziona dok su se sirene za zračnu opasnost oglašavale širom centralnog i južnog Izraela

Tel Aviv nakon ranijih napada. Ostaci iranskih projektila pali u blizini Tel Aviva nakon presretanja

Anadolija

14.3.2026

Fragmenti iranskih projektila pali su u subotu navečer u područja blizu Tel Aviva u centralnom Izraelu, nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli dolazeće rakete, prenose izraelski mediji.

Izraelski "Kanal 12" izvijestio je da su ostaci pali u gradovima Lod i Ness Ziona u blizini Tel Aviva nakon presretanja projektila lansiranih iz Irana.

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u nekoliko područja u centralnom i južnom Izraelu, dok su se mogle čuti eksplozije uslijed pokušaja presretanja.

Isti izvor navodi da su policija i ekipe hitne pomoći poslane na mjesta gdje su pali ostaci kako bi procijenili štetu.

Snažne eksplozije čule su se u Jeruzalemu i na Zapadnoj obali, a fragmenti projektila pali su i u palestinskom području Masafer Yatta nakon što su iranske rakete presretnute, rekli su očevici za agenciju Anadolu.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.

# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
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