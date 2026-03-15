Huti prijete najvećim udarom od početka rata

Vojni portparol pokreta Ansar Allah, Abed el-Savr (Abed al-Sawari), uputio je oštru poruku Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima, najavljujući mogućnost potpune blokade jednog od ključnih svjetskih pomorskih prolaza.

Prema njegovim riječima, jemenski pokret spreman je poduzeti radikalne mjere koje bi mogle izazvati globalni ekonomski šok kao direktan odgovor na pritiske i vojne akcije usmjerene protiv Irana.

El-Savr je naglasio da se blokada neće odnositi samo na komercijalne brodove, nego i na vojne kapacitete zapadnih sila. Upozorio je da bi svi trgovački brodovi, ali i ratni brodovi, uključujući američke nosače aviona koji se kreću ka SAD-u ili djeluju u interesu njihovih saveznika, mogli biti zaustavljeni ili gađani.

Ova prijetnja dolazi u trenutku ekstremno visokih tenzija na Bliskom istoku, gdje Huti nastoje iskoristiti stratešku poziciju na ulazu u Crveno more kako bi pružili asimetričnu podršku Teheranu.

Moreuz Bab el-Mandeb, poznat i kao Kapija suza, predstavlja ključnu tačku za svjetsku trgovinu. Njegovim zatvaranjem bio bi prekinut glavni put za snabdijevanje naftom i gasom iz Zaljeva prema Evropi i SAD-u. To bi prisililo brodarske kompanije da preusmjere plovila oko Afrike i Rta dobre nade, što bi drastično povećalo troškove transporta, produžilo isporuku za više od dvije sedmice i neminovno dovelo do novog skoka cijena energenata na svjetskom tržištu.

Analitičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao uvući regiju u direktan sukob većih razmjera, jer dok SAD i Izrael pojačavaju pritisak na Iran, Huti jasno pokazuju da neće sjediti skrštenih ruku. Kontrola nad Crvenim morem koristi se kao moćna poluga uticaja, a situacija se prati iz minuta u minut dok svjetske berze već pokazuju znakove nervoze zbog potencijalne blokade koja bi mogla paralizovati globalne lance snabdijevanja.