Iran zaprijetio Rumuniji zbog američkih aviona

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei (Esmail Baghaei) upozorio je da bi omogućavanje američkim snagama korištenje rumunskih baza moglo imati ozbiljne posljedice.
MINISTAR ODBRANE ZABRINUT
OŠTRA REAKCIJA
Njegova poruka uslijedila je nakon što su u posljednja 24 sata četiri američka aviona za dopunu goriva sletjela u Rumuniju
Esmail Bagaei. IRNA
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei (Esmail Baghaei) upozorio je da bi omogućavanje američkim snagama korištenje rumunskih baza moglo imati ozbiljne posljedice.
Njegova poruka uslijedila je nakon što su u posljednja 24 sata četiri američka aviona za dopunu goriva sletjela u Rumuniju.
- Ako Rumunija obezbijedi baze za Sjedinjene Države, to će biti ekvivalentno učešću u vojnoj agresiji protiv Irana - izjavio je Bagaei.
DRAMA NA NERETVI