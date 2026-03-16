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BIZARNA IZJAVA

Tramp: Predvidio sam da će se desiti napad na Njujork 11. septembra

Znao sam da će moreuz biti oružje što sam predvidio davno, predvidio sam sve ove stvari, kazao je

Donald Tramp: Obratio se na konferenciji. Screenshot

A. O.

16.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) večeras je u Bijeloj kući održao press konferenciju o Iranu (Iran) i situaciji u Hormuškom moreuzu, a tokom obraćanja dao je istinski bizarnu izjavu.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, Tramp je rekao da je znao šta će se desiti, upoređujući situaciju sa napadima na Njujork (New York) 11. septembra 2001. godine, ali na neuobičajen i kontradiktoran način:

- Znao sam da će moreuz biti oružje što sam predvidio davno, predvidio sam sve ove stvari. Predvidio sam da će Osama bin Laden srušiti Svjetski trgovinski centar (World Trade Center). Napravio sam tu predikciju godinu dana prije nego što se to desilo - rekao je Tramp.

Dodao je da je Osama bin Laden "vrlo loš čovjek".

- Gledao sam ga jednom u intervjuu i rekao sam: to je loš čovjek. Bolje da ga uhvatite. Tačno godinu dana prije toga sam to napisao u knjizi. Možete čak provjeriti, otprilike godinu dana prije nego što je Svjetski trgovinski centar srušen."

Tramp je potom spomenuo i bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Bila Klintona (Bill Clinton):

- Predsjednik Klinton je zapravo imao priliku za njega, ali je nije iskoristio. Nažalost, ne krivim njega za to, ali nije je iskoristio. A on je na kraju srušio Svjetski trgovinski centar. Ali i to sam predvidio. Predvidio sam mnogo stvari - rekao je predsjednik Donald Tramp.

Tokom press konferencije Tramp je više puta naglašavao da je „predvidio“ događaje vezane za 11. septembar i da njegova predviđanja dokazuju njegovu navodnu pronicljivost, dok su komentatori ocijenili njegov ton kao bizaran i kontradiktoran.

# SAD
# DONALD TRUMP
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