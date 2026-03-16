Tramp: Predvidio sam da će se desiti napad na Njujork 11. septembra

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) večeras je u Bijeloj kući održao press konferenciju o Iranu (Iran) i situaciji u Hormuškom moreuzu, a tokom obraćanja dao je istinski bizarnu izjavu.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, Tramp je rekao da je znao šta će se desiti, upoređujući situaciju sa napadima na Njujork (New York) 11. septembra 2001. godine, ali na neuobičajen i kontradiktoran način:

- Znao sam da će moreuz biti oružje što sam predvidio davno, predvidio sam sve ove stvari. Predvidio sam da će Osama bin Laden srušiti Svjetski trgovinski centar (World Trade Center). Napravio sam tu predikciju godinu dana prije nego što se to desilo - rekao je Tramp.

Dodao je da je Osama bin Laden "vrlo loš čovjek".

- Gledao sam ga jednom u intervjuu i rekao sam: to je loš čovjek. Bolje da ga uhvatite. Tačno godinu dana prije toga sam to napisao u knjizi. Možete čak provjeriti, otprilike godinu dana prije nego što je Svjetski trgovinski centar srušen."