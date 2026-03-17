Šri Lanka uvodi neradnu srijedu zbog problema s gorivom

Šri Lanka je proglasila srijedu neradnim danom za javne institucije kako bi uštedjela gorivo, dok se zemlja suočava s prijetnjom nestašica usljed sukoba SAD-a i Izraela s Iranom. Ovo je najnovija mjera štednje koju azijske države primjenjuju nakon što je sukob zatvorio Hormuški tjesnac, ključnu rutu za transport miliona barela nafte iz Zaljeva u regiju, piše BBC.

- Moramo se pripremiti na najgore, a nadati se najboljem - izjavio je predsjednik Anura Kumara Disanajake (Anura Kumara Dissanayake) u ponedjeljak na hitnom sastanku s visokim zvaničnicima. Gotovo 90 posto nafte i plina koji su prošle godine prošli kroz tjesnac bilo je namijenjeno Aziji, najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Nova četverodnevna radna sedmica na Šri Lanki primjenjivat će se i na škole i univerzitete, ali neće uticati na službe koje pružaju ključne usluge, poput zdravstvenih i imigracijskih institucija. Zvaničnici su pojasnili da je srijeda odabrana umjesto petka kako bi se spriječilo da vladini uredi budu zatvoreni tri dana zaredom.

Ograničenja na gorivo

Vozači moraju registrovati Nacionalnu propusnicu za gorivo koja racionira količinu koju mogu kupiti, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela stanovništva. Kvote su 15 litara za automobile i pet litara za motocikle.

Ovaj sistem prvi put je uveden 2022. tokom najteže ekonomske krize, kada je zemlja ostala bez deviznih rezervi i nije mogla uvoziti osnovne potrepštine niti osigurati dovoljno goriva. Cijene nafte skočile su otkako su SAD i Izrael krajem prošlog mjeseca bombardirali Iran, trenutno se kreću oko 100 dolara po barelu.

Mjere štednje u drugim azijskim zemljama

I druge države regije primjenjuju različite mjere. U Tajlandu vlada potiče građane da zamijene odijela za majice kratkih rukava kako bi smanjili potrebu za klimatizacijom. Mjanmar je uveo pravilo da privatna vozila mogu voziti svaki drugi dan prema registracijskim oznakama.

Bangladeš je pomaknuo ramazanske praznike na univerzitetima i uveo planirane prekide struje radi uštede.

Na Filipinima neki vladini uredi naložili su rad od kuće barem jedan dan u sedmici, a predsjednik Ferdinand Markos Džunior (Ferdinand Marcos Jr.) zabranio je nepotrebna službena putovanja. Također je najavio novčanu pomoć vozačima tricikala, poljoprivrednicima i ribarima od 3000 do 5000 pesosa (50–84 USD).

Vijetnam potiče građane da borave kod kuće, koriste bicikle i javni prijevoz te dijele vožnju, ograničavajući upotrebu privatnih vozila kada nije neophodno.