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KONTROLA

Inspektorat FBiH otkrio dvije pumpe koje su prekoračile dozvoljenu maržu

Prekršaji u maloprodaji goriva, nalozi u iznosu od 14.000 KM

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B. A.

16.3.2026

Federalni tržišni inspektorat proveo je inspekcijski nadzor od 9. do 13. marta 2026. godine na 13 benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da su dvije pumpe prekoračile maksimalnu dozvoljenu maloprodajnu maržu od 0,25 KM po litru.

Kontrole su obuhvatile pumpe u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu, ali inspektorat nije objavio tačne lokacije.

Za utvrđene prekršaje bit će izdata prekršajna rješenja u iznosu od 14.000 KM.

Inspektorat je upozorio privredna društva koja prometuju naftnim derivatima da se moraju pridržavati mjera neposredne kontrole cijena. Maksimalna dozvoljena marža iznosi 0,06 KM po litru u veleprodaji i 0,25 KM u maloprodaji.

Potrošači mogu koristiti mobilnu aplikaciju FMT FBiH Oil Info, koja omogućava praćenje cijena goriva u realnom vremenu na benzinskim pumpama širom FBiH, provjeru cijena na različitim lokacijama te prijavu eventualnih nepravilnosti, ukoliko postoji razlika između istaknute i stvarne cijene goriva.

# GORIVO
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# INSPEKCIJA
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