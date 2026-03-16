Inspektorat FBiH otkrio dvije pumpe koje su prekoračile dozvoljenu maržu

Federalni tržišni inspektorat proveo je inspekcijski nadzor od 9. do 13. marta 2026. godine na 13 benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da su dvije pumpe prekoračile maksimalnu dozvoljenu maloprodajnu maržu od 0,25 KM po litru.

Kontrole su obuhvatile pumpe u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu, ali inspektorat nije objavio tačne lokacije.

Za utvrđene prekršaje bit će izdata prekršajna rješenja u iznosu od 14.000 KM.