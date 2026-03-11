Kartice preuzimaju način plaćanja kod malih trgovaca u FBiH





Federalni ministar trgovine Amir Hasičević razgovarao je s predstavnicima GIZ-a i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o projektu uvođenja kartičnog plaćanja kod malih trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Projekat predviđa besplatnu instalaciju POS terminala i unapređenje bezgotovinskog poslovanja.

Tokom sastanka u Federalnom ministarstvu trgovine razgovarano je o saradnji na projektu kojim će malim trgovcima u Federaciji BiH biti omogućeno uvođenje kartičnog plaćanja, s ciljem modernizacije trgovinskog sektora i jačanja bezgotovinskog poslovanja.

Predstavnica GIZ-a, Selma Karavdić-Gaab, predstavila je regionalni projekat koji omogućava kartično plaćanje kod malih trgovaca. Projekat, koji GIZ realizira u saradnji s kompanijama Mastercard i Visa, uz partnera implementatora Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA, omogućit će građanima jednostavnije i sigurnije plaćanje karticama, dok će malim trgovcima biti osigurana besplatna instalacija POS terminala.

Kako je istaknuto tokom prezentacije, projekat je već proveden u Republici Srbiji, gdje je u roku od godinu dana broj kartičnih terminala povećan za više od 30.000. Iz GIZ-a su naglasili da trgovci koji se priključe projektu neće imati dodatne troškove jer će GIZ, Mastercard i Visa obezbijediti potrebnu infrastrukturu za bezgotovinsko plaćanje.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević podsjetio je da je Ministarstvo već pokrenulo inicijativu prema malim trgovcima, kojih u Federaciji BiH ima više od 18.000 registrovanih, a koji su u dosadašnjim procesima donošenja zakonske regulative često bili nedovoljno uključeni. Naveo je da je s trgovcima dogovoreno da se registruju kao članovi obrtničkih komora pri privrednim komorama kantona, kako bi postali zvanični partneri u pregovaračkim procesima i aktivno učestvovali u kreiranju politika koje se odnose na njihov rad.

Na taj način trgovci će moći učestvovati i u ovom projektu, a za njih će biti organizirane edukacije o prednostima i načinu korištenja bezgotovinskog plaćanja. Ministar Hasičević je također naglasio da će projekat dodatno ojačati mrežu javno-privatnog dijaloga te doprinijeti modernizaciji trgovine i povećanju transparentnosti tržišta.

Uvođenje kartičnog plaćanja kod malih trgovaca ocijenjeno je kao mehanizam koji može znatno smanjiti sivu ekonomiju, budući da bezgotovinske transakcije osiguravaju veću uključenost u formalne tokove poslovanja.

Na sastanku je dogovoreno da do kraja mjeseca bude potpisan Memorandum o saradnji, nakon čega će započeti operacionalizacija projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.