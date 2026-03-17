Liban: Broj poginulih u izraelskim napadima od 2. marta premašio 900

Više od 900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, saopćilo je u utorak Ministarstvo zdravstva te zemlje, prenosi Anadolu.

Pozivajući se na ministarstvo, libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je ukupan broj smrtno stradalih između 2. i 17. marta dosegao 912, dok je 2.221 osoba ranjena.

U utorak ujutro, izraelska vojska je objavila da se 36. divizija pridružila operaciji s ciljem proširenja kopnenog upada u južni Liban.

Ovo dolazi dan nakon što je Izrael najavio početak nove "kopnene operacije" u južnom Libanu, uz procjene koje ukazuju na to da su njegove snage do sada prodrle između sedam i devet kilometara unutar Libana.

Hezbolah je počeo gađati izraelske vojne položaje 2. marta kao odgovor na kontinuirane izraelske napade na Liban, uprkos prekidu vatre iz novembra 2024. godine i ubistvu vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u Teheranu.

Izrael je istog dana proširio svoju kampanju zračnim napadima na južna predgrađa Bejruta, te područja u južnom i istočnom Libanu.

Podsjećamo, Izrael je 3. marta pokrenuo i ograničeni kopneni upad u južni Liban, nakon što je 28. februara započeo zajedničku kampanju sa SAD-om protiv Irana.