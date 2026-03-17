Tramp: Makron će uskoro otići s funkcije

Francuski predsjednik Makron izjavio je da je Francuska spremna pomoći u osiguravanju Hormuškog moreuza, ali isključivo nakon što prestanu neprijateljstva u toj ključnoj plovnoj ruti za transport nafte.

Na početku sjednice vlade Makron je rekao da Francuska "nikada neće sudjelovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u sadašnjem kontekstu", ali da bi preuzela odgovornost za pomorsku pratnju brodova ako to bude potrebno nakon završetka borbi.

Takav aranžman zahtijevao bi i koordinaciju s Iranom, dodao je.

Makronova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Tramp rekao da "zahtijeva" od pojedinih zemalja veću vojnu potporu u Hormuškom moreuzu. Nekoliko europskih saveznika SAD-a javno se ogradilo od slanja vojne prisutnosti u tu stratešku rutu.

Upitan za Makronove komentare tokom susreta s irskim premijerom u Ovalnom uredu, Tramp je rekao da će njegov francuski kolega "uskoro biti izvan dužnosti, pa ćemo vidjeti".

Makronov predsjednički mandat istječe prije francuskih predsjedničkih izbora 2027. godine, a ova je godina njegova posljednja puna godina na dužnosti.