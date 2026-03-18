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RAKETNI NAPAD

Eksplozije potresle Dubai: Gradom odjekivale sirene

Iako je grad osjetno prazniji nego inače, život na ulicama nije stao

Screenshot / YouTube

B. S.

18.3.2026

Dvije snažne eksplozije odjeknule su jutros u Dubaiju, svega desetak sekundi nakon što su građani putem mobilnih telefona primili upozorenje o mogućem raketnom napadu. 

Obavijest je poslana u 10:10 po lokalnom vremenu, a ubrzo potom začule su se detonacije u daljini, dok su se gradom oglašavale sirene protuzračne odbrane.

Iako je grad osjetno prazniji nego inače, život na ulicama nije stao. 

Reporteri s terena javljaju da su građevinski radnici nastavili s radom, a promet se odvijao bez prekida. 

Za stanovnike koji su odlučili ostati u Dubaiju, upozorenja na mobitelima i odjeci eksplozija postali su dio svakodnevice.

Ujedinjeni Arapski Emirati suočili su se s više od 2.000 projektila i dronova, otkako su napadi započeli. Ministarstvo odbrane tvrdi da je većina napada uspješno presretnuta te da zvukovi koji se čuju potječu od djelovanja njihovih sistema protuzračne odbrane koji štite zemlju. 

Ipak, ono što je teže odbraniti jest slika sigurnosti i stabilnosti koju su Emirati godinama gradili.

# EKSPLOZIJA
# IRAN
# DUBAI
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