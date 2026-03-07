Iranski dron pogodio aerodrom u Dubaiju, pao nekoliko stotina metara dalje od putničkih aviona

Eksploziju na aerodromu u Dubaiju prouzrokovao je napad iranskog drona koji je pao samo nekoliko stotina metara dalje od putničkih aviona. Iranski dron uspješno je prošao protuzračnu odbranu oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) nakon čega je pogodio dio aerodroma koji se nalazi u neposrednoj blizini velikog broja putničkih aviona.

Avio-kompanija Emirates saopštila je da su svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg.

Eksplozija je izazvala velike turbulencije u putničkom saobraćaju, zbog čega su putnici koji su čekali polaske preusmjereni u željezničke tunele unutar prostranog aerodromskog kompleksa nakon što je oglašena uzbuna. Vladin ured za medije ranije je pojasnio da se na samom aerodromu nije desio incident te naveo da u manjem događaju u gradu, izazvanom padom krhotina, nije bilo povrijeđenih. Aviokompanija Emirates objavila je da su "svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg".