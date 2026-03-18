Američka vojna baza u Bahreinu teško oštećena

Iranski napadi izazvali su opsežnu štetu u američkoj vojnoj bazi u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice.

Pogođena je Pomorska potporna aktivnost (Naval Support Activity - NSA), ključno postrojenje za američke operacije u regiji.

Napad se dogodio 28. februara, a sada su objavljene slike štete.