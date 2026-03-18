Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON IRANSKIH NAPADA

Američka vojna baza u Bahreinu teško oštećena

Napad se dogodio 28. februara, a sada su objavljene slike štete

Velika šteta. X

Dž. R.

18.3.2026

Iranski napadi izazvali su opsežnu štetu u američkoj vojnoj bazi u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice. 

Pogođena je Pomorska potporna aktivnost (Naval Support Activity - NSA), ključno postrojenje za američke operacije u regiji. 

Napad se dogodio 28. februara, a sada su objavljene slike štete.

# BAHREIN
# IRAN
# AMERIČKA BAZA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.