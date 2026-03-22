Danas se obilježava Svjetski dan voda. Obilježavanje koordinira UN-Water, organizacija Ujedinjenih nacija za vodu, a vode ga jedan ili više njenih članova i partnera s odgovarajućim mandatom. Svjetskim danom voda slavi se važnost vode i podiže svijest o 2,2 milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj vodi za piće. Riječ je o poduzimanju mjera za rješavanje globalne krize s vodom.

Cilj Svjetskog dana voda je podrška ostvarenju 6. cilja održivog razvoja (SDG): zdravstveno ispravna voda za piće i higijenski sanitarni uvjeti za sve do 2030. godine.

Nedostatak vode za piće

Prema podacima UN-a, na Zemlji već sada postoji nedostatak vode za piće. Nažalost, svake godine imamo je sve manje, zbog porasta potrošnje vode uzrokovanog porastom broja stanovnika na Zemlji, ali i zbog toga što se voda sve više onečišćuje.

Snabdijevanje dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće ima veliku važnost u životu čovjeka. Svako onečišćenje povlači za sobom složeni lanac posljedica. Podzemne vode su resurs, a vodonosni sloj njegov „domaćin“ – stoga oboje treba zaštititi. Osiromašenje i zagađenje izvora podzemnih voda najčešće je rezultat nekontrolirane primjene hemijskih sredstava, naročito u poljoprivrednoj djelatnosti. Zato bi jedna od najznačajnijih mjera zaštite podzemnih voda bila uvođenje poreza ili kazne za sve zagađivače podzemnih i površinskih voda.

Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad kvalitetom i zdravstvenom ispravnošću podzemnih voda, kao i nadzorom nad izvorima onečišćavanja, te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kvaliteta vode za piće. S tim ciljem je potrebno uspostaviti efikasan monitoring podzemnih voda.

Zaštita objekata vodosnabdijevanja

Od izuzetne je važnosti definiranje i zaštita postojećih zaštitnih zona vodoopskrbnih objekata, naročito ako je riječ o lokalnim objektima vodosnabdijevanja, koji uglavnom nemaju uspostavljene zone sanitarne zaštite. Također je važno ispoštovati zabrane i ograničenja koja su propisana za ove zone. Neophodno je izvršiti sanacije neuslovnih i divljih deponija, te provoditi strožije inspekcijske nadzore privrednih djelatnosti koje se obavljaju u pojedinim područjima pri ispuštanju njihovih efluenata.

Veliku ulogu u cijelom procesu zaštite izvorišta podzemnih voda predstavlja i svijest ljudi. Provođenje mjera zaštite podzemnih voda je obaveza svih nas – od političara, poduzetnika, raznih organizacija do pojedinaca.

Kada bi svako od nas vodio računa o životnoj sredini i vodnim resursima, zagađenje bi bilo znatno manje nego sada. Zagađenje zemljišta i površinskih voda značajno utječe na količinu i zdravstvenu ispravnost podzemnih voda, koje su ujedno i najkvalitetnije vode za piće.

Kako smanjiti zagađenje izvora vode

Svaki pojedinac radi smanjenja zagađenja izvora vode za piće može uraditi sljedeće:

- Što manje koristiti plastiku

Poznato je da se plastika veoma teško razgrađuje. Najveći dio plastike koju koristimo završi u rijekama ili jezerima, odakle ju je još teže očistiti. Ukoliko je moguće, preporuka je da se smanji upotreba plastičnih predmeta i time u velikoj mjeri pomogne očuvanju životne sredine.

- Reciklirati

Uvijek treba birati ambalažu koja se lakše reciklira. Staklene flaše su, naprimjer, bolje od plastičnih.

- Ne prosipati ulje u sudoper

Veoma je važno ne prosipati ulje u odvode. Svaki višak ili neupotrebljenu količinu ulja trebalo bi sakupiti u staklene bočice i baciti u kantu.

- Oprezno koristiti hemijska sredstava za čišćenje

Slično ulju, hemijska sredstva za čišćenje predstavljaju rizik ako nađu svoj put do izvora vode. Stoga je važno ograničiti njihovu upotrebu i obratiti pažnju na uputstva za korištenje.

- Nikada ne bacati lijekove u kanalizaciju

- Ne koristiti pesticide

Pesticidi i herbicidi su u velikoj mjeri štetni za životnu sredinu. Preko zemljišta, spiranog kišama, ove hemikalije mogu dospjeti u podzemne vode, posebno ako se nekontrolisano koriste.

- Bacati smeće isključivo u za to predviđene kante

Pri boravku u oblastima u čijim se neposrednim blizinama nalaze izvori vode za piće, rijeke, ili jezera, ne treba bacati niti jednu vrstu smeća u ovo okruženje. Korisno bi bilo organizovati akcije čišćenja priobalnih oblasti, i podizati svijest zajednice o važnosti održavanja čistoće prirodnog okruženja.

- Zaustaviti oticanje hemiklija

Važno je zaustaviti oticanje svih štetnih hemikalija u vode. Bilo da je riječ o fabrikama ili pojedincima koji ispuštaju hemikalije, šteta po izvore podzemne vode je velika.