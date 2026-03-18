Vens: Znamo da imamo problem zbog rasta cijena goriva

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je u srijedu da će administracija Donalda Trampa (Trump) u narednih 24 do 48 sati predstaviti nove mjere s ciljem rješavanja rasta cijena goriva usred tenzija na Bliskom istoku.

Govoreći na događaju u saveznoj državi Mičigen, Vens je priznao utjecaj američke operacije protiv Irana na troškove energije, ali je naglasio da je administracija poduzela korake kako bi zaštitila domaću energetsku ekonomiju.

- Cijene goriva rastu i znamo da rastu. Ljudi pate zbog toga i radimo sve što možemo kako bismo osigurali da ostanu niže - rekao je Vens okupljenima.

Vens je rekao da je ovo privremeni skok.

- To neće trajati zauvijek. Riješit ćemo posao. Vratit ćemo se kući... Vidjet ćete da će se cijene energije vratiti na realan nivo. Ali u međuvremenu imamo problem. Znamo da imamo problem. Radimo sve što možemo da ga riješimo - dodao je.

Naglasio je da administracija radi na nizu mjera.

- U stvari, nekoliko stvari za koje mislim da će biti objavljene u narednih 24 do 48 sati. Ne želim ići ispred predsjednika - dodao je.