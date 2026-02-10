POTPREDSJEDNIK SAD

SAD ne odustaju od Grenlanda, Vens tvrdi: Pregovori će se održati u narednih nekoliko meseci

Grenland je veoma važan za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, poručio je

Džej Di Vens. AP

M. Až.

10.2.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je danas da će se pregovori o Grenlandu održati "u narednih nekoliko mjeseci", s ciljem postizanja dogovora o nekoj vrsti rješenja.

On je u razgovoru sa novinarima u Armeniji naglasio da Sjedinjene Američke Države trebaju "dobiti neku korist" od ulaganja u sigurnost Arktika.

Vens je ponovo kritikovao Dansku, čija je autonomna teritorija Grenland, rekavši da "nije dovoljno investirala u sigurnost Arktika", prenosi Guardian.

- Grenland je veoma važan za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da neki od naših saveznika nisu dovoljno ulagali u sigurnost Arktika - naveo je američki potpredsjednik.

Dodao je da, ukoliko SAD treba da se angažuju i ulože novac u razvoj regije, trebalo bi i da "imaju neku korist od toga".

