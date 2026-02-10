SAD ne odustaju od Grenlanda, Vens tvrdi: Pregovori će se održati u narednih nekoliko meseci

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je danas da će se pregovori o Grenlandu održati "u narednih nekoliko mjeseci", s ciljem postizanja dogovora o nekoj vrsti rješenja.

On je u razgovoru sa novinarima u Armeniji naglasio da Sjedinjene Američke Države trebaju "dobiti neku korist" od ulaganja u sigurnost Arktika.

Vens je ponovo kritikovao Dansku, čija je autonomna teritorija Grenland, rekavši da "nije dovoljno investirala u sigurnost Arktika", prenosi Guardian.

- Grenland je veoma važan za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da neki od naših saveznika nisu dovoljno ulagali u sigurnost Arktika - naveo je američki potpredsjednik.

Dodao je da, ukoliko SAD treba da se angažuju i ulože novac u razvoj regije, trebalo bi i da "imaju neku korist od toga".