Tramp šalje Vensa u Budimpeštu pred izbore

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens planira narednih dana posjetiti Mađarsku kao znak podrške dugogodišnjem nacionalističkom premijeru Viktoru Orbanu, koji se suočava s jednim od najtežih izbora narednog mjeseca, piše Reuters.

Ova posjeta dolazi nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio u februaru boravio u Budimpešti, gdje je javno podržao Orbana pred njegov najizazovniji reizbor otkako je na vlasti od 2010. godine.

Tačan termin Vensove posjete još nije poznat, a planovi se mogu promijeniti, upozoravaju izvori, s obzirom na to da bi visoki zvaničnici mogli ostati u Vašingtonu zbog američko-izraelskog rata protiv Irana. Predsjednik Donald Tramp već je izjavio da odgađa planiranu posjetu Kini upravo zbog rata.

Sukob s Evropskom unijom

Orban, jedan od najbližih Trampovih saveznika u Evropi, godinama je u sukobu s Evropskom unijom zbog brojnih pitanja, uključujući i odnos prema Ukrajini. Suprotstavljajući se Briselu, održavao je bliske odnose s Moskvom, odbijao slati oružje Ukrajini te tvrdi da Kijev nikada ne može postati članica EU.

Tramp je prošlog mjeseca javno podržao Orbana, nazvavši ga "zaista snažnim i moćnim liderom" u objavi na društvenim mrežama. Mnogi predstavnici američke tvrde desnice vide ga kao uzor za Trampove stroge imigracijske politike i podršku kršćanskom konzervativizmu.

Vens se u međuvremenu profilirao kao izuzetno utjecajan potpredsjednik, često duboko uključen u vanjskopolitička pitanja, a smatra se i glavnim favoritom za Trampovog nasljednika na izborima 2028. godine.

Rubio je tokom posjete Mađarskoj istakao da je Orbanovo vođstvo važno za interese Sjedinjenih Američkih Država, ali je nagovijestio da će nastavak bliskih odnosa zavisiti od ishoda izbora.

Također je poručio da bi Vašington bio spreman pružiti finansijsku podršku Budimpešti ukoliko to bude potrebno.

Završna faza kampanje

Kako kampanja ulazi u završnu fazu, ankete javnog mnijenja pokazuju da Orbanova stranka Fides zaostaje za opozicionom strankom Tisa, koju predvodi bivši član Fidesa Peter Mađar, iako veliki broj birača još nije donio konačnu odluku.

Predstojeći izbori dolaze u trenutku kada se Mađarska suočava sa slabim ekonomskim rastom i posljedicama inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a njihov ishod mogao bi imati značajan utjecaj na političke tokove u Evropi u vrijeme jačanja konzervativnih i krajnje desnih pokreta.