Tramp poželio sreću Orbanu u predizbornoj kampanji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poželio je "puno sreće" mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, dugogodišnjem savezniku, u njegovoj predizbornoj kampanji, navodi se u pismu koje je Orban objavio na svojoj Facebook stranici. Izuzeće od sankcija Dvojica lidera sastala su se u Bijeloj kući 7. novembra, kada je Tramp Orbanu odobrio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na rusku energiju, čime je spriječen rast cijena koji bi snažno pogodio mađarsku ekonomiju, rekao je Orban.

U pismu, Tramp je naveo da Orbanovo "odvažno liderstvo" služi kao primjer ostatku svijeta. Dodao je da se raduje "produbljivanju saradnje" u oblastima odbrane, energetike i ilegalnih migracija, piše agencija Rojters. - Uvijek ste čvrsto stajali u odbrani principa koji Mađarsku čine tako izuzetnim mjestom – vjere, porodice i suvereniteta - napisao je Tramp u pismu datiranom 10. decembra. Najteži izazov Nacionalistički orijentisani Orban suočava se s vjerovatno najtežim izazovom u svojih 16 godina na vlasti, zbog kombinacije ekonomske stagnacije u Mađarskoj, rasta troškova života i skandala u centru za maloljetnike, što je ojačalo opozicionog rivala čija stranka vodi u većini anketa. Izbori se očekuju u aprilu. U novembru su dvojica lidera razgovarala i o oblicima finansijske pomoći, iako je Tramp prošlog mjeseca odbacio Orbanovu tvrdnju da je Vašington već pristao da Mađarskoj odobri finansijsku pomoć do 20 milijardi dolara.