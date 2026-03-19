U napadu na Zapadnu obalu poginule tri Palestinke

U iranskom raketnom napadu kasno sinoć na okupiranoj Zapadnoj obali poginule su tri Palestinke, saopćio je palestinski Crveni polumjesec.

Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Awwa, jugozapadno od Hebrona, izvijestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.

To je prvi smrtonosni iranski napad na palestinskom području i prvi u kojem su ubijeni Palestinci od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Izraelska vojska izjavila je da su, po njenim informacijama, Palestinke poginule uslijed eksplozije kasetne municije, odnosno dijelova bojeve glave koja se raspada u sitne bombice koje se raspršuju na šire područje.

Izraelske zdravstvene službe objavile su u srijedu kasno navečer da je u iranskom raketnom napadu u središnjem dijelu Izraela stradao i jedan strani radnik. Najmanje 14 ljudi ubijeno je u Izraelu otkako su Izrael i SAD pokrenuli napade na Iran krajem februara, izazvavši regionalni sukob.

Iran svakodnevno raketama gađa Izrael, no do sada nije bilo izvještaja o namjernom ciljanju palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom.

Većina Izraelaca ima pristup skloništima od bombi koja ih štite od kasetne municije i padajućeg ostatka, ali takva skloništa praktički ne postoje za Palestince na Zapadnoj obali.

Mnogi Palestinci oslanjaju se na zvuk sirena iz židovskih naselja ili susjednih gradova u Izraelu kao upozorenja na raketne napade.

Ulice na Zapadnoj obali bile su posljednjih dana pune jer mnoge palestinske porodice kupuju slatkiše i poklone u iščekivanju Ramazanskog bajrama, završetka svetog mjeseca ramazana.