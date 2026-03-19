Iran pogubio trojicu demonstranata

Zbog ubistva dvojice policijskih službenika tokom nacionalnih protuvladinih protesta u januaru, Iran je pogubio trojicu demonstranata, izvještava Reuters pozivajući se na iransku pravosudnu novinsku agenciju Mizan.

Iransko pravosuđe saopćilo je da su proglašeni krivima za ubistvo i “vođenje rata protiv Boga”, uz optužbe da su djelovali u korist Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Protesti su započeli kao reakcija na privrednu situaciju, a kasnije su prerasli u široke, nacionalne demonstracije protiv iranske vlade.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), tokom protesta ubijeno je oko 6.488 demonstracija. Taj broj ne uključuje 236 djece, 76 osoba koje nisu sudjelovale u protestima te 207 pripadnika vojske i vladinih snaga koji su također izgubili živote.

HRANA navodi da još uvijek analizira oko 11.744 slučaja nakon brutalnog gušenja protesta od strane iranskih sigurnosnih snaga.