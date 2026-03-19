Video / Hamas objavio snimku borbi s izraelskom vojskom

Katar, jedan od najvažnijih svjetskih izvoznika prirodnog plina, saopćio je da je požar u velikom LNG postrojenju ugašen nakon iranskog raketnog napada. Iako je proizvodnja već bila obustavljena nakon ranijih udara, vlasti su navele da je novi napad izazvao velike požare i dodatnu štetu.

U blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata zapaljen je jedan brod, dok je drugi oštećen kod Katara, što dodatno pokazuje koliko je plovidba u regiji rizična zbog iranskog pritiska oko Hormuškog moreuza.

Iran je u četvrtak pojačao napade na energetsku infrastrukturu država u Perzijskom zaljevu, pogodivši katarska postrojenja za ukapljeni prirodni plin. Time je odgovorio na izraelski napad na najveće iransko plinsko polje, što predstavlja novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i izazvalo je nagli rast cijena goriva na svjetskom tržištu.

Strahuje se da bi oštećenje infrastrukture moglo značajno odgoditi katarske isporuke plina na svjetsko tržište, čak i nakon završetka sukoba.

Ujedinjeni Arapski Emirati također su saopćili da su bili primorani obustaviti rad plinskog postrojenja Habshan i polja Bab, ocijenivši iranske noćne napade kao ozbiljnu eskalaciju rata.

U više područja oko Zaljeva oglasile su se sirene za zračnu opasnost, dok je Izrael upozorio na nove iranske raketne udare.

Katar, Saudijska Arabija i UAE osudili su napade, a najviši saudijski diplomata izjavio je da su oni uništili i ono malo preostalog povjerenja između strana.

Na svjetskim tržištima cijene energenata su naglo porasle – cijena nafte Brent prešla je 110 dolara po barelu, što je više od 50 posto rasta od početka rata 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli napade na Iran.

Iranski napadi uslijedili su nakon izraelskog udara na Južni Pars, najveće svjetsko plinsko polje na obali Perzijskog zaljeva koje zajednički koriste Iran i Katar.

Budući da se oko 80 posto energije u Iranu dobija iz prirodnog plina, prema podacima Međunarodne agencije za energiju iz Pariza, napad na to polje predstavlja ozbiljan udar na energetski sistem zemlje, ali i na svakodnevni život stanovništva koje plin koristi za grijanje i kuhanje.

Istraživački centar Soufan iz Njujorka (New Yorka) ocijenio je da napad na Južni Pars predstavlja jasno širenje sukoba. Kako navode, Izrael je u ratu već ciljao institucije, političke lidere i infrastrukturu, a sada pokušava dodatno pritisnuti iranski režim pogoršavanjem životnih uslova civilnog stanovništva.

Iran je osudio napad na Južni Pars, dok je predsjednik Masad Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) upozorio na moguće "nekontrolisane posljedice" koje bi mogle imati globalni utjecaj.