Eksplozije odjeknule u Jerusalemu i Tel Avivu nakon iranskih raketnih napada

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se, a eksplozije su se čule rano u petak u Jerusalemu i glavnom gradu Izraela Tel Avivu, kao i u okolnim područjima, nakon lansiranja projektila iz Irana, javio je dopisnik Anadolu.

Izraelska vojska saopćila je da je u manje od sat vremena detektovala tri talasa projektila ispaljenih iz Irana.

Sirene su aktivirane u području Jerusalema i na Zapadnoj obali zbog lansiranja iz Irana, navodi list Yedioth Ahronoth.