Eksplozije odjeknule u Jerusalemu i Tel Avivu nakon iranskih raketnih napada

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se, a eksplozije su se čule rano u petak u Jerusalemu i glavnom gradu Izraela Tel Avivu, kao i u okolnim područjima, nakon lansiranja projektila iz Irana, javio je dopisnik Anadolu.
IZRAEL
Izraelska vojska registrovala tri talasa projektila iz Irana u manje od sat vremena
Iranski raketni napad. Anadolija
Sirene za zračnu opasnost oglasile su se, a eksplozije su se čule rano u petak u Jerusalemu i glavnom gradu Izraela Tel Avivu, kao i u okolnim područjima, nakon lansiranja projektila iz Irana, javio je dopisnik Anadolu.
Izraelska vojska saopćila je da je u manje od sat vremena detektovala tri talasa projektila ispaljenih iz Irana.
Sirene su aktivirane u području Jerusalema i na Zapadnoj obali zbog lansiranja iz Irana, navodi list Yedioth Ahronoth.
Eskalacija u regionu traje otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, u kojoj je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.
Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.