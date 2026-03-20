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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu izazvao osude zbog izjava o Isusu

U govoru održanom jučer, Netanjahu je rekao kako "historija pokazuje da, nažalost, Isus Krist nema prednost nad Džingis-kanom

Benjamin Netanjahu. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da nije imao namjeru vrijeđati Isusa Krista tokom televizijskog obraćanja, nakon što su njegove riječi o ratu s Iranom izazvale oštre reakcije u javnosti.

U govoru održanom jučer navečer, Netanjahu je rekao kako "historija pokazuje da, nažalost, Isus Krist nema prednost nad Džingis-kanom. Jer ako ste dovoljno snažni, nemilosrdni i moćni, zlo može nadvladati dobro".

"Interpretacija historičara"

Istakao je da ta izjava ne predstavlja njegovo lično mišljenje, već interpretaciju historičara Vila Duranta (Will Durant).

- I sam veliki poštovalac Isusa Krista, Durant je isticao da sama moralnost nije dovoljna za opstanak - kazao je Netanjahu, dodajući da i moralno nadmoćna civilizacija može pasti pred nemilosrdnim neprijateljem ukoliko nema snagu da se odbrani.

Naglasio je i da njegova izjava nije bila usmjerena na vrijeđanje vjerskih osjećaja. "Nije bilo namjere da se bilo koga uvrijedi", poručio je izraelski premijer.

Reakcija iranskom ministra

Na njegove riječi reagirao je i iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), koji je ocijenio da je riječ o nevjerovatnom "otvorenom preziru Netanjahua prema Kristu".

- To dolazi od čovjeka koji se uveliko oslanja na podršku kršćana u Sjedinjenim Američkim Državama - dodao je Aragči.

- Njegovo nekontrolirano veličanje Džingis-kana, najgoreg krvnika kojeg je naša regija ikada vidjela, uklapa se i u njegov status traženog ratnog zločinca - poručio je Aragči.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
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