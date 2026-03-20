Netanjahu izazvao osude zbog izjava o Isusu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da nije imao namjeru vrijeđati Isusa Krista tokom televizijskog obraćanja, nakon što su njegove riječi o ratu s Iranom izazvale oštre reakcije u javnosti.

U govoru održanom jučer navečer, Netanjahu je rekao kako "historija pokazuje da, nažalost, Isus Krist nema prednost nad Džingis-kanom. Jer ako ste dovoljno snažni, nemilosrdni i moćni, zlo može nadvladati dobro".

"Interpretacija historičara"

Istakao je da ta izjava ne predstavlja njegovo lično mišljenje, već interpretaciju historičara Vila Duranta (Will Durant).