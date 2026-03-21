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NOVI "SIGURNI KORIDOR"

Grčki brod prvi prošao Hormuški moreuz

Prije ulaska u moreuz, brod je promijenio podatke o odredištu i naveo da prevozi "teret hrane za Iran"

Hormuški moreuz. Facebook

Z. V.

21.3.2026

Prema pisanju Lloyd's List, grčki brod za rasuti teret postao je prvi takav brod koji je od 2. marta prošao kroz Hormuški moreuz s uključenim automatskim identifikacijskim sistemom (AIS).

Brod je plovio u blizini iranskog otoka Larak Island, rutom koja se sve češće opisuje kao svojevrsni "sigurni koridor" za brodove koja prolaze moreuz uz odobrenje iranskih vlasti.

Prije ulaska u moreuz, brod je promijenio podatke o odredištu i naveo da prevozi "teret hrane za Iran".

U prethodna tri dana nekoliko brodova uspjelo je napustiti moreuz s isključenim AIS-om, što se u pomorskoj praksi naziva "zatamnjenjem". Ipak, takav potez nosi velike sigurnosne rizike.

Neki drugi brodovi su, kako bi bez problema prošla kroz moreuz, emitirala poruke da su u kineskom vlasništvu ili pod upravom kompanija iz Kine.

# BRODOVI
# HORMUŠKI MOREUZ
# SIGURNI KORIDOR
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