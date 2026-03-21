Grčki brod prvi prošao Hormuški moreuz

Prema pisanju Lloyd's List, grčki brod za rasuti teret postao je prvi takav brod koji je od 2. marta prošao kroz Hormuški moreuz s uključenim automatskim identifikacijskim sistemom (AIS).

Brod je plovio u blizini iranskog otoka Larak Island, rutom koja se sve češće opisuje kao svojevrsni "sigurni koridor" za brodove koja prolaze moreuz uz odobrenje iranskih vlasti.

Prije ulaska u moreuz, brod je promijenio podatke o odredištu i naveo da prevozi "teret hrane za Iran".

U prethodna tri dana nekoliko brodova uspjelo je napustiti moreuz s isključenim AIS-om, što se u pomorskoj praksi naziva "zatamnjenjem". Ipak, takav potez nosi velike sigurnosne rizike.

Neki drugi brodovi su, kako bi bez problema prošla kroz moreuz, emitirala poruke da su u kineskom vlasništvu ili pod upravom kompanija iz Kine.