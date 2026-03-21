Oluja Therese pogodila Tenerife: proglašeno vanredno stanje

Vlasti na španskom otoku Tenerifi proglasile su vanredno stanje nakon što je oluja Therese donijela snažne padavine, jak vjetar i znatno zahlađenje na Kanarska ostrva. Zbog loših vremenskih prilika otkazani su brojni događaji na otvorenom, zatvorene su pojedine saobraćajnice, a dio letova je otkazan. Upozorenja na opasne vremenske uslove ostaju na snazi tokom cijelog vikenda, prenosi BBC. Na višim predjelima otoka, posebno u centralnom dijelu oko vulkana Teide, već su zabilježene značajne količine snijega. Istovremeno, obilne kiše povećavaju rizik od poplava, dok snažni vjetrovi i uzburkano more dodatno pogoršavaju situaciju. Oluju Therese ranije ove sedmice imenovala je portugalska meteorološka služba. Nevrijeme bi moglo izazvati poremećaje i na Madeiri te Azorima, ali se trenutno najveći utjecaj osjeća upravo na Kanarskim otocima.

Vanredno stanje na snazi od srijede Španska meteorološka agencija AEMET izdala je narandžasto upozorenje za Tenerife koje važi tokom petka i dijela subote. U sjevernim dijelovima otoka očekuju se udari vjetra između 90 i 100 kilometara na sat. U južnim dijelovima otoka upozorenje je izdato zbog obilnih padavina, uz mogućnost da u pojedinim područjima u samo 12 sati padne i do 100 milimetara kiše. Takve količine povećavaju opasnost od poplava, klizišta i problema u saobraćaju. Otočno vijeće Tenerifa proglasilo je vanredno stanje još u srijedu i pozvalo stanovnike i turiste na oprez, savjetujući izbjegavanje nepotrebnih putovanja. U ugroženim područjima otvorena su privremena skloništa, a prilazne ceste prema Nacionalnom parku Teide zatvorene su za saobraćaj. Valovi i do šest metara Upozorenja na vjetar i kišu izdata su i za okolne otoke, uključujući Gran Canaria i La Gomera, dok bi La Palma i El Hierro mogli pogoditi visoki valovi koji bi mogli doseći i do šest metara, što stvara opasne uslove duž obale. Meteorolozi očekuju da bi se vremenske prilike do nedjelje mogle postepeno stabilizirati, iako se povremeni pljuskovi mogu nastaviti i tokom prve polovine naredne sedmice.