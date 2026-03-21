Lavrov: SAD sada istiskuje Moskvu i iz Srbije

Sjedinjene Američke Države potiskuju Rusiju sa svih globalnih energetskih tržišta, izjavio je u subotu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Govoreći za ruske medije, Lavrov je rekao da je SAD zvanično poručio da je spreman štititi svoju dobrobit svim sredstvima, od pučeva i otmica do atentata na lidere država čijim prirodnim resursima teže.

- Pogledajte šta se sada dešava. SAD je zvanično rekao da ne prima naređenja ni od koga. Brine ih samo njihova vlastita dobrobit. Spremne su da je brane svim sredstvima - pučevima, otmicama ili ubistvima lidera zemalja koje posjeduju prirodne resurse koji su Amerikancima potrebni - rekao je.

Lavrov je naveo da SAD, tokom vojnih operacija u Venecueli i Iranu, nije skrivao da je njihov motiv nafta.

- Imaju doktrinu dominacije na globalnim energetskim tržištima. Sankcije su uvedene protiv (ruskih naftnih kompanija) Lukoila i Rosnefta. To su prve velike sankcije administracije Donalda Trampa, a ne naslijeđe (bivšeg predsjednika Džoa) Bajdena - rekao je.

Potiskivanje s tržišta

Dodao je da SAD pozdravlja potiskivanje Rusije s evropskih energetskih tržišta te da se Moskva sada istiskuje i iz Srbije.

- To je doprinos Amerikanaca. Džo Bajden je to započeo, a Donald Trump završava. Ovo je otvorena težnja ka energetskoj dominaciji širom svijeta, u svim regionima - kazao je.

Rusija se, kako je rekao, potiskuje sa svih globalnih energetskih tržišta do te mjere da bi joj na kraju mogla ostati samo vlastita teritorija za razvoj energetskog sektora, nakon čega bi, tvrdi Lavrov, Amerikanci došli i ponudili saradnju.

- Ali ako smo spremni da realizujemo obostrano korisne projekte na našoj teritoriji i pružimo Amerikancima ono što ih zanima, uz uvažavanje naših interesa, onda i oni moraju uzeti u obzir naše. Za sada to ne vidimo - rekao je.

Globalni poredak

Osvrćući se na globalni poredak, Lavrov je kazao da svijet ulazi u fazu koja ga vraća u vrijeme prije međunarodnih sporazuma.

- Nema međunarodnog prava, nema Versajskog sistema, nema Jaltskog sistema - ničega. Svijet u kojem sila određuje pravo. A mi, kao što znate iz riječi poznatog lika iz poznatog filma, vjerujemo da Bog nije u sili, već u istini - rekao je.

Lavrov je povratak u vrijeme bez jasnih okvira međunarodnih odnosa opisao kao neobičan, dodajući: "Otvoreno je rečeno da interesi Sjedinjenih Američkih Država imaju prednost nad svim međunarodnim sporazumima."

Također je kritikovao SAD i Izrael zbog krize na Bliskom istoku, ocijenivši da će posljedice njihovih poteza imati dugotrajne reperkusije.

Prema njegovim riječima, Evropa pokušava učvrstiti neokolonijalizam u svijetu, podsjećajući da je nekada dominirala svijetom tokom kolonijalizma i ropstva.

- I dalje želi živjeti na račun drugih i svima diktirati. Arogancija i prezir prema svima drugima, izvinite na izrazu, izbijaju iz današnjih evropskih političara kada počnu držati lekcije - rekao je.

Na pitanje o saveznicima Rusije, Lavrov je rekao da su još od vremena Ruskog Carstva njeni najbolji saveznici vojska i mornarica.

- Još od vremena Ruskog Carstva razumijemo da Rusija ima samo dva saveznika - vojsku i mornaricu. Sada se tome pridružuju i vazdušno-svemirske snage. Imamo i nove jedinice bespilotnih letjelica. Tako ćemo imati još više saveznika - zaključio je.