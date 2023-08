Priča koja je uzdrmala Srbiju: Kako je Aleksandar Vulin pomagao zatvaranje kritičara Kremlja

Direktor BIA-e i bivši ministar policije Srbije Aleksandar Vulin, koji se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, glavni je akter velike međunarodne špijunske afere koja je u velikoj mjeri ugrozila ugled Srbije, piše Nova.rs. Dok je bio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, Vulin je koordinisao akciju prisluškivanja ruskih opozicionara u Beogradu, što je kasnije dovelo do njihovog hapšenja u Rusiji, dok se država našla na tapetu međunarodne javnosti usljed činjenice da je podredila svoje bezbjednosne službe diktatorskom režimu Vladimira Putina i time mu pomogla da se obračuna sa svojim političkim protivnicima.

Vulin, koji se odnedavno nalazi pod sankcijama SAD, zbog umiješanosti u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu narkoticima i zloupotrebu javne funkcije, bio je glavni akter međunarodnog skandala kad je u Beogradu, u maju 2021. godine, praćena i prisluškivana grupa ruskih opozicionara na čelu sa Vladimirom Kara-Murzom i Andrejem Pivovarovim.

Ta akcija je rezultirala hapšenjem najprije Pivovarova koji je osuđen na četiri godine zatvora, a zatim je u aprilu 2022. uhapšen i Kara-Murza koji je, prema riječima ruskog advokata Dimitrija Zahvatova, također u zatvoru zbog akcije koju je Vulin sproveo zajedno sa Patruševim.

- Pivovarov je uhapšen zbog toga što je Vulin odnio sadržaj prisluškivanih razgovora Nikolaju Patruševu. I Vladimir Kara-Murza je u najvećoj mjeri uhapšen zbog toga. U Rusiji se tako ove stvari sprovode, ukoliko nabave dovoljno materijala da vas, prema njihovim standardima, označe kao izdajnika, tek pokreću i postupak protiv vas pred sudom. Formalni razlog zašto je Kara-Murza je uhapšen je navodno sastanak u Arizoni gdje je govorio o ratu u Ukrajini - rekao je Zahvatov.

Vladimir Kara-Murza je u montiranom procesu, koji se vodio protiv njega pred ruskim sudom, osuđen na 25 godina zatvora.

Kako je sprovedena akcija prisluškivanja

Dvije sedmice nakon posjete Beogradu, u junu 2021. godine, Andrej Pivovarov, iz organizacije “Otvorena Rusija”, uhapšen je na aerodromu u Sankt Peterburgu. Njegov tim je tada saopštio da ga je policija ispitala, pretresla njegov stan i pokrenula krivični postupak zbog navodnog kršenja ruskog zakonodavstva o "nepoželjnim organizacijama".

Ubrzo je otkriveno da je Pivovarov u zatvor otišao zbog saradnje Vulina sa bezbjednosnim službama Ruske Federacije. To je u intervjuu za portal Nova.rs otkrio upravo Kara-Murza, navodeći da su ruski državljani tokom boravka u Beogradu bili konstatno praćeni i prisluškivani.

- Mi smo okupili u jednom hotelu koji se nalazi na Novom Beogradu. Skup je trajao sedam dana i mi smo odmah primijetili da nas prate. Kad god bismo se našli na ulici, neko bi bio iza nas i pratio naše kretanje. U restoranima, kad bismo odlazili na ručak, do nas bi sjedio neko ko bi slušao o čemu pričamo. To je bilo toliko očigledno i apsurdno. Čak i kad smo iznajmili turu brodom po Dunavu, nas je pratio drugi brod sve vrijeme. Iako je nama to bilo čak i smiješno, sad vidimo da je to namjenski rađeno i da su srbijanske službe to činile kako bi se srbijanski ministar Vulin pokazao kao vjerni pas Putinovog sekretara Patruševa. Svi naši razgovori na skupu su snimljeni. Dozvolite mi da kažem da se nadam da su Vulin i Patrušev nešto naučili dok su ih slušali - rekao je Kara-Murza u intervjuu za Novu.

Kako je dalje objasnio, Vulin je, samo dva dana nakon skupa ruskih opozicionara u Beogradu, otputovao u Moskvu i transkripte njihovih razgovora predao sekretaru za nacionalnu bezbjednost Rusije, Nikolaju Patruševu.

Šta piše u transkriptu razgovora Vulina i Patruševa

U transkriptu razgovora, do kog je došao portal Nova.rs, navodi se da je Vulin objasnio Patruševu kako je upoznat sa djelovanjem organizacije "Otvorena Rusija", za koju je rekao da ima podršku Zapada i da "djeluje protiv ruskih interesa".

- Obećao je da će Srbija o njenim aktivnostima i članovima redovno informisati rusku stranu - navodi se u dokumentu i napominje da je Vulin rekao kako je za Srbiju borba protiv obojenih revolucija od izuzetnog značaja.

Ruska strana je istovremeno, kako se navodi u dokumentu, upoznala svoje srbijanske kolege sa razvojem njenog informatičkog sistema koji omogućava nadgledanje objekata i praćenje sumnjivih lica, dok je ministar Vulin ukazao na izuzetnu saradnju između dva MUP-a, dodajući da sa ruskom stranom na godišnjem nivou razmijeni oko 500 informacija.

Među onima koji su kasnije za Nova.rs govorili o sastanku Vulin-Patrušev i posljedicama tog susreta, bio je i jedan od najvećih protivnika Vladimira Putina i nekada najbogatiji Rus, Mihail Hodorkovski.

Hodorkovski je, kao saborac Andreja Pivovarova, u eksluzivnom intervjuu za dnevni list "Nova" rekao je da njegov kolega ništa protivzakonito nije uradio.

- Bez obzira na to po kom članu se optužuju nezavisni političari, koliko god da su optužbe apsurdne i neosnovane, presuda je gotovo uvijek osuđujuća. Član zakona koji se Pivovarovu stavlja na teret sa sobom nosi i prijetnju do šest godina zatvora. Plašim se da će mu kazna biti blizu maksimalne - rekao je Hodorkovski.

I kazna je zaista bila blizu maksimalne. Pivovarov je osuđen na četiri godine zatvora.

U ekskluzivnom razgovoru za "Novu" o ovoj temi govorio i nekada najveći strani investitor u Ruskoj Federaciji i šef kampanje za primjenu "Magnitski zakona", Vilijam Bil Brauder. On je, ovu koordinisanu akciju Vulina i Patruševa opisao kao namkeru Vladimira Putina da Srbiju pretvori u "trojanskog konja unutar Evropske unije".

- Svaka vlast koja sarađuje sa Kremljom to ne bi trebala da radi. Činjenica da su srbijanske vlasti sarađivale entuzijastično, a ja bih rekao i ilegalno, kako bi pomogla u hapšenju ruskih disidenata, je sraman potez. To baca veoma tamnu sjenku na reputaciju Srbije. Ovo je diskvalifikacija od bilo kakvog članstva u Evropskoj uniji. Ne mogu da zamislim da će EU gledati blagonaklono na zahtjev za članstvo Srbije koja se ponaša na ovakav način. Ta borba protiv "obojenih revolucija" je zapravo borba protiv antikorupcije i onih koji je istražuju. Kleptokrate na taj način pokušavaju da ostanu na vlasti. Ako mene pitate, nije u pitanju nikakva simpatična borba - naglasio je Brauder.

Koliko je koštalo Vulinovo ponašanje

Zbog aktivnosti ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i njegove saradnje sa Nikolajem Patruševim, Srbija se našla na tapetu institucija EU. Evropski parlament je u posljednja dva izvještaja o napretku Srbije posebno se osvrnuo na aferu prisluškivanja ruske opozicije.

U rezoluciji o Srbiji iz 2022. godine, EP navodi da je zabrinut zbog uspostavljanja Radne grupe protiv obojenih revolucija od strane srbijanske i ruske vlade čija svrha i ciljevi ostaju nejasni. U dokumentu je osuđeno i prisluškivanje opozicionara.

- Izražavamo zabrinutost zbog navoda o prisluškivanju ličnosti ruske opozicije u Beogradu od strane srbijanskih vlasti i navodnog naknadnog dostavljanja materijala ruskim bezbjednosnim službama - navodi se u konačnoj verziji rezolucije.

Naredne godine, Evropski parlament se ponovo osvrnuo na ovaj slučaj, ističući da je zabrinjavajuće što je neko poput Vulina postao direktor BIA-e.

- Novi direktor BIA-e Aleksandar Vulin imao je blisku saradnju sa ruskim zvaničnicima državne bezbjednosti, uključujući i navode da im je predavao obavještajne podatke o aktivnostima ruskih opozicionara u Srbiji - navodi se u dokumentu.

Poslanici Klemen Grošelj, Petras Auštrevičijus, Ilhan Kjučjuk, Natali Luazo, Malik Azmani, Ramona Strugariu, Havijer Nart su i u posebnom amandanu predložili da se EP posebno osvrne na prisluškivanje ruske opozicije u Beogradu.

- (EP) izražava zabrinutost zbog navoda o prisluškivanju pripadnika ruske opozicije u Beogradu od strane srbijanskih vlasti i navodnog naknadnog prenosa materijala ruskim bezbjednosnim službama. Naglašava da bi svaka saradnja koja doprinosi autoritarnim i antidemokratskim praksama u Rusiji ili Srbiji bila štetna za budućnost odnosa EU i Srbije - navodi se u tekstu.

Naposlijetku, jedan od razloga zbog čega su SAD uvele sankcije Vulinu je i širenje malignog ruskog uticaja.

- Aleksandar Vulin je odgovoran za koruptivna i destabilizujuća djela koja su omogućila ruske zlonamjerne aktivnosti u regionu. Ova djela uključuju korišctenje njegovog autoriteta radi lične koristi, uključujući umiješanost u lanac trgovine drogom. On je koristio svoju poziciju da podrži Rusiju, olakšavajući ruske zlonamjerne aktivnosti koje degradiraju bezbjednost i stabilnost Zapadnog Balkana i obezbjeđuju Rusiji platformu za dalji uticaj u regionu - navodi se u obrazloženju.

Jedna od najtežih posljedica Vulinovog djelovanja je odluka američkih službi da prekinu saradnju i razmjenu informacija sa BIA-om dok je na njenom čelu Vulin. Istovremeno, u najavi je inicijativa poslanika Evropskog parlamenta koji predlažu da EU slijedi primjer SAD i uvede sankcije Vulinu.