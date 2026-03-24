Erdoan: Cijeli svijet plaća cijenu izraelskog rata

Turska kroz trenutni bliskoistočni sukob upravlja oprezno i razborito, uz očuvanje bratstva i susjedskih odnosa, izjavio je u utorak predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), javlja Anadolija.

- Ne upadamo u zamke koje su nam postavljene - rekao je Erdoan u govoru nakon sjednice kabineta u Ankari, naglašavajući da je Turska „odlučna da se drži podalje od vatrenog prstena“.

- Proteklih 25 dana pokazalo je da, iako je ovo izraelski rat, cijeli svijet plaća cijenu; ovo je rat za opstanak (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua, ali troškove snosi osam milijardi ljudi - kazao je on.

- Mreža masakra koju predvodi Netanjahu mora se odmah zaustaviti radi regionalnog mira i čovječanstva - poručio je Erdoan, ističući da svaka zemlja mora zauzeti hrabar i proaktivan stav.

- Beskompromisni, maksimalistički i radikalni stav Izraela ne smije potkopati diplomatska rješenja - napomenuo je predsjednik Turske.

Regionalni razvoj događaja

Sjedinjene Američke Države i Izrael provode zračnu ofanzivu na Iran od 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hameneija (Khameneija).

Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, uz istovremene poremećaje na globalnim tržištima i u avijaciji.

Obustava napada

U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio petodnevnu obustavu svih napada na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, navodeći, prema njegovim riječima, „veoma dobre i produktivne“ razgovore s Teheranom tokom vikenda.