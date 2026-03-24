Bruka Pentagona: Najnoviji nosač aviona pod lupom

Najmoderniji američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford, uplovio je nedavno u luku na Kritu nakon završetka misija na Bliskom istoku. Dolazak je zasjenio ozbiljan incident, požar na brodu koji je povrijedio više od 200 mornara i zahtijevao hitnu medicinsku pomoć.

Prema analizi agencije Bloomberg, ovaj događaj otkriva dublje, dugotrajne probleme broda, prisutne od njegovog ulaska u službu 2017. godine, uprkos cijeni od 13,2 milijarde dolara.

Glavne poteškoće

Nepouzdani sistemi, EMALS za lansiranje aviona, radar i napredni liftovi za oružje i dalje imaju kvarove.

Nejasna operativna efikasnost, pentagon priznaje da još nema dovoljno podataka da potvrdi borbenu spremnost u sukobima visokog intenziteta.

Iscrpljenost resursa, produženi devetomjesečni raspored povećava opterećenje opreme i posade, čime se rizik od nesreća dodatno povećava.

Američka mornarica balansira

Incident ponovo pokreće pitanja o opravdanosti troškova i tehnološkim izazovima novih nosača aviona klase Ford, dok američka mornarica balansira između globalnih zahtjeva i sopstvenih ograničenja.