Bruka Pentagona: Najnoviji nosač aviona pod lupom

Najmoderniji američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford, uplovio je nedavno u luku na Kritu nakon završetka misija na Bliskom istoku. Dolazak je zasjenio ozbiljan incident, požar na brodu koji je povrijedio više od 200 mornara i zahtijevao hitnu medicinsku pomoć.
Prema analizi agencije Bloomberg, ovaj događaj otkriva dublje, dugotrajne probleme broda, prisutne od njegovog ulaska u službu 2017. godine, uprkos cijeni od 13,2 milijarde dolara.
Glavne poteškoće
Nepouzdani sistemi, EMALS za lansiranje aviona, radar i napredni liftovi za oružje i dalje imaju kvarove.
Nejasna operativna efikasnost, pentagon priznaje da još nema dovoljno podataka da potvrdi borbenu spremnost u sukobima visokog intenziteta.
Iscrpljenost resursa, produženi devetomjesečni raspored povećava opterećenje opreme i posade, čime se rizik od nesreća dodatno povećava.
Američka mornarica balansira
Incident ponovo pokreće pitanja o opravdanosti troškova i tehnološkim izazovima novih nosača aviona klase Ford, dok američka mornarica balansira između globalnih zahtjeva i sopstvenih ograničenja.