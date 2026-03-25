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FRANCUSKA

Liderka krajnje desnice Le Pen: SAD je napravio grešku napadom na Iran

Čelnica Nacionalnog okupljanja kritikovala Trampove nepredvidive ratne ciljeve, navodeći da niko ne zna šta on zapravo želi postići

Marine Le Pen. AP

M. Až.

25.3.2026

Krajnje desničarska francuska liderka Marine Le Pen izjavila je u srijedu da su Sjedinjene Američke Države očigledno napravile grešku napadom na Iran.

- Ono što vidim jeste da su Sjedinjene Države jasno napravile grešku, misleći da će iranski režim pasti za nekoliko dana. Nije pao. Iranski režim je izuzetno snažan - rekla je Le Pen, predsjednica Nacionalnog okupljanja (RN), za radio France Inter.

Ona je ocijenila da su Trampovi ratni ciljevi nepredvidivi i dovela u pitanje krajnji cilj sukoba, dodajući da niko ne zna šta on želi postići.

Ozbiljan disbalans

Le Pen je naglasila da je rat pogodio nekoliko zemalja Zaljeva i izazvao ozbiljan disbalans u snabdijevanju energijom.

- Rusija je energetski snabdjevač Mađarske. Ukrajina ometa ruske isporuke nafte Mađarskoj - dodala je.

Liderka Nacionalnog okupljanja opisala je mađarskog premijera Viktora Orbana simbolom otpora prema Evropskoj komisiji.

- Sasvim je prirodno da dođem podržati naše saveznike u izbornim situacijama - rekla je, naglasivši da se ne miješa u unutrašnje poslove Mađarske.

Regionalna eskalacija

Regionalna eskalacija nastavlja se od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo više od 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u aviosaobraćaju.

# IRAN
# SAD
# FRANCUSKA
# MARINE LE PEN
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