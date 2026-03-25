Liderka krajnje desnice Le Pen: SAD je napravio grešku napadom na Iran

Krajnje desničarska francuska liderka Marine Le Pen izjavila je u srijedu da su Sjedinjene Američke Države očigledno napravile grešku napadom na Iran.

- Ono što vidim jeste da su Sjedinjene Države jasno napravile grešku, misleći da će iranski režim pasti za nekoliko dana. Nije pao. Iranski režim je izuzetno snažan - rekla je Le Pen, predsjednica Nacionalnog okupljanja (RN), za radio France Inter.

Ona je ocijenila da su Trampovi ratni ciljevi nepredvidivi i dovela u pitanje krajnji cilj sukoba, dodajući da niko ne zna šta on želi postići.

Ozbiljan disbalans

Le Pen je naglasila da je rat pogodio nekoliko zemalja Zaljeva i izazvao ozbiljan disbalans u snabdijevanju energijom.

- Rusija je energetski snabdjevač Mađarske. Ukrajina ometa ruske isporuke nafte Mađarskoj - dodala je.

Liderka Nacionalnog okupljanja opisala je mađarskog premijera Viktora Orbana simbolom otpora prema Evropskoj komisiji.

- Sasvim je prirodno da dođem podržati naše saveznike u izbornim situacijama - rekla je, naglasivši da se ne miješa u unutrašnje poslove Mađarske.

Regionalna eskalacija

Regionalna eskalacija nastavlja se od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo više od 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u aviosaobraćaju.