Iran želi da mirovni plan obuhvati Liban i prestanak napada na Hezbolah

Iran je preko posrednika saopštio da Liban mora biti uključen u bilo kakav sporazum o prekidu vatre između Irana, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s druge strane, prenio je danas Reuters pozivajući se na više izvora.

Izvori navode da bi to moglo uključivati i obustavu izraelskih napada na libansku šiitsku grupu Hezbolah, naklonjenu Iranu. Jedan od izvora je naveo da Teheran razmatra mirovnu ponudu SAD iako rat traje skoro mjesec dana, ali da je još nije direktno odbio.

Više izvora je istaklo da je Teheran još sredinom marta posrednicima poručio da eventualni sporazum mora uključivati prestanak napada Izraela na Hezbolah.

Neimenovani zvaničnik administracije američkog predsjednika Donalda Trampa rekao je da su za mir i stabilnost u Libanu i regionu ključni okončanje iranskih "proksi" aktivnosti, kao i razoružavanje Hezbolaha.

Garancije od Irana

Jedan od izvora sa Bliskog istoka izjavio je da je Hezbolah dobio garancije od Irana da će biti uključen u bilo kakav širi sporazum.

- Iran daje prioritet Libanu i neće prihvatiti izraelske napade u Libanu poput onih koji su se dogodili nakon primirja 2024. godine - rekao je taj izvor, aludirajući na kontinuirane izraelske napade na Liban uprkos primirju iz 2024. godine kojim je okončan posljednji rat između Hezbolaha i Izraela.

Drugi izvor u Bejrutu naveo je da će Hezbolah pokušati eventualno primirje iskoristiti da ojača svoju političku poziciju u Iranu.

Dva fronta

Izvor upoznat sa izraelskom vojnom strategijom rekao je da će se izraelski napadi na Hezbolah vjerovatno nastaviti nakon vazdušnog rata sa Iranom, opisujući dva fronta kao nepovezana.

Libanski izvori su rekli da je Hezbolah ušao u sukob na strani Irana vjerujući da će iranski režim preživjeti sukob i da će iransko rukovodstvo preživjeti rat te da će regionalno primirje obuhvatiti i Hezbolah.