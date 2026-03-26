Tramp ponovo odgodio ultimatum Iranu

Dodao je kako su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju sukoba i dalje u tijeku te da, unatoč tvrdnjama "lažnih medija", "napreduju vrlo dobro".

Naveo je da novi rok istječe 6. aprila u 20 sati po istočnoameričkom vremenu.

- Na zahtjev iranske vlade, obustavit ću napade na razdoblje od 10 dana.

Podsjetimo, Tramp je prvi put zaprijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu prošle subote, ako Teheran ne omogući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Već u ponedjeljak rok je bio produljen za pet dana, uz obrazloženje da su razgovori između Vašingtona i Teherana "vrlo dobri i produktivni".

Iran je tada takve tvrdnje odbacio kao netočne, a od tada obje strane iznose oprečne verzije o tijeku mogućih pregovora.

Sjedinjene Države su ove sedmice, preko Pakistana, dostavile prijedlog mirovnog plana od 15 točaka. Iranski mediji izvijestili su da je Teheran odgovorio s nekoliko uvjeta za prekid neprijateljstava, uključujući sigurnosna jamstva i ratne odštete.

Tramp je ranije tokom dana izjavio da Iran "moli za dogovor", ali je i zaprijetio još jačim udarima ako do njega ne dođe.