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ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

Poštuju jedan drugog, ne slažu se uvijek oko svega, ali znaju da razgovaraju kako to i priliči vodećim političarima, rekao je

AP

M. Až.

26.3.2026

Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, poštuju jedan drugog i komuniciraju kao što i priliči vodećim političarima, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

- Poštuju jedan drugog, ne slažu se uvijek oko svega, ali znaju da razgovaraju kako to i priliči vodećim političarima - iskreno, bez skrivanja problema ili razlika - rekao je Lavrov.

On je istakao da se sada se govori o "duhu Enkoridža", ali da je to uvijek bio normalan dio odnosa između predsjednika Putina i Trampa, prenosi Sputnik.

- U tome je bio dobar "duh". Ali nije stvar u "duhu", već u jasnim, konkretnim razumijevanjima do kojih su došli. Amerikanci to znaju - rekao je Lavrov za TV "France".

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
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