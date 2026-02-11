Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov otkrio kakav je odnos između Vladimira Putina i Donalda Trampa

Prema njegovim riječima, "upravo ta razumijevanja žele da naruše Evropljani i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski"

Sastanak u Enkoridžu. AP

M. Až.

11.2.2026

Odnos između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa je odličan, ocijenio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

- Duh, u smislu atmosfere odnosa između predsjednika Putina i Trampa, je odličan. To je zaista tako. I u velikoj mjeri upravo taj duh, ta ljudska simpatija i međusobno poštovanje pomogli su da se stvori atmosfera koja je omogućila postizanje razumijevanja, a to je nešto konkretnije od samog duha. Tamo (u Enkoridžu) su postignuta vrlo konkretna razumijevanja - rekao je Lavrov tokom "vladinog časa" u Državnoj dumi, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim riječima, "upravo ta razumijevanja žele da naruše Evropljani i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski".

- I mi se veoma nadamo, o tome smo više puta govorili, da će to razumijevanje biti očuvano, jer je to dogovor dva lidera dvije velike sile. Učinićemo sve da tako i ostane, kroz kontakte sa američkim kolegama, kontakte koji se nastavljaju - dodao je šef ruske diplomatije.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.