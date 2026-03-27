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TENZIJE

Iran označio ključne mete u UAE: Na udaru energetska postrojenja

Ažuriran spisak potencijalnih ciljeva

Iran označio ključne mete u UAE. Screenshot

B. A.

27.3.2026

Iransko vojno rukovodstvo revidiralo je listu objekata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji bi mogli biti meta u slučaju, kako navode "neprijateljskih poteza" prema Islamskoj Republici.

Na novoj listi nalaze se ključni infrastrukturni i energetski kapaciteti, za koje se tvrdi da bi mogli biti legitimne mete u eventualnoj odmazdi. Fokus je stavljen na strateška postrojenja koja imaju veliki značaj za energetsku stabilnost zemlje.

Među označenim objektima su termoelektrana Jebel Ali u Dubaiju, koja proizvodi značajan dio električne energije, kao i nuklearna elektrana Barakah u Abu Dhabiju. Na listi su i gasna postrojenja Al Taweelah i M-Station, također locirana u Abu Dhabiju i Dubaiju.

Posebno se izdvaja i solarni park Mohammed bin Rashid, jedan od najvećih takvih projekata u regiji, koji ima važnu ulogu u ukupnom energetskom sistemu Emirata.

Prema dostupnim informacijama, ovi objekti predstavljaju ključne tačke čije bi eventualno onesposobljavanje imalo ozbiljne posljedice po ekonomiju i svakodnevni život u UAE.

# ABU DHABI
# TENZIJE
# IRAN
# UAE
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# DUBAI
# ENERGETSKA POSTROJENJA
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