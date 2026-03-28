Širom SAD masovni protesti protiv Trampa

U Sjedinjenim Američkim Državama organizuju se masovni protesti protiv predsjednika Donalda Trampa, a prema najavama medija očekuje se učešće nekoliko miliona ljudi širom zemlje – od Njujorka do Aljaske.

Ovo je treći put u manje od godinu dana da koalicija organizacija okupljena oko slogana “No Kings” (Nema kraljeva) poziva građane da izađu na ulice.

Riječ je o pokretu koji se profilisao kao najveći talas protesta od Trampovog povratka u Bijelu kuću.

Planirano je više od 3.000 skupova, i to ne samo u velikim gradovima poput Njujorka, Čikaga, Mineapolisa i Vašingtona, već i u predgrađima, manjim sredinama i ruralnim područjima.

Protesti protiv američkog predsjednika najavljeni su i u Evropi, uključujući Rim, Amsterdam i Madrid.