Džej Di Vens: "Vjerujem da su vanzemaljci zapravi demoni"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da je bio “opsjednut” neidentifikovanim letećim objektima (NLO), te dodao kako vjeruje da su takozvani vanzemaljci zapravo – demoni, prenose američki mediji.

Govoreći o misteriji koja prati NLO-e, Vens, koji je katolik, istakao je da smatra kako bića koja se često nazivaju vanzemaljcima imaju drugačiju, duhovnu prirodu, navodi Fox News.

Na pitanje novinara da li će administracija predsjednika SAD Donalda Trampa objaviti sve dosijee o NLO-ima, Vens je rekao da se na tome radi.

– Radimo na tome. Ali ja ne mislim da su to vanzemaljci. Vjerujem da su to demoni – kazao je Vens, dodajući da je nakon preuzimanja funkcije potpredsjednika bio posebno fokusiran na NLO dosijee, ali da se kasnije morao posvetiti drugim pitanjima.

On je naveo da su velike svjetske religije, uključujući i kršćanstvo kojem pripada, odavno ukazivale na postojanje neobjašnjivih pojava.

– Nebeska bića koja se kreću i rade neobične stvari ljudima. Danas postoji tendencija da se sve takve pojave nazivaju vanzemaljcima. Kada čujem za nešto natprirodno, ja to posmatram kroz kršćansko razumijevanje – da postoji mnogo dobra, ali i zla – rekao je Vens.

Dodao je i da vjeruje kako je jedna od najvećih “lukavština” đavola upravo to da uvjeri ljude da nikada nije postojao.

Podsjetimo, prošlog mjeseca predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će narediti objavu dokumenata koji se odnose na vanzemaljce i NLO-e.