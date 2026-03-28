Izrael štedi presretače raketa dok iranski napadi ne posustaju

Prema pisanju The Wall Street Journal, Izrael je počeo racionalizirati upotrebu najnaprednijih presretača projektila kako bi sačuvao zalihe usljed kontinuiranih iranskih napada koji traju već sedmicama.

Sistem "David’s Sling"

Dva iranska balistička projektila nedavno su pogodila gradove Dimona i Arad, nakon što su pokušaji presretanja manje naprednim sistemima bili neuspješni. Istovremeno, stanovnici širom zemlje prijavljuju česta oglašavanja sirena i nove udare.

Izrael je ranije intenzivno koristio napredne sisteme poput Arrow, ali u posljednje vrijeme sve više primjenjuje unaprijeđene verzije sistema "David’s Sling", koji daje mješovite rezultate u borbi protiv projektila većeg dometa.

Upozorenje analitičara

Ova promjena ukazuje na pritisak na vojne resurse, jer skupi presretači postaju ograničen faktor u dugotrajnom sukobu. Analitičari upozoravaju da se rat pretvara u utrku iscrpljivanja, koja strana će prije ostati bez ključnih sredstava.

Iran je od početka sukoba ispalio više od 400 projektila i stotine dronova, dok Hezbollah dodatno pojačava pritisak svakodnevnim napadima.

Ovakav model odbrane nije dugoročno održiv

Izraelski višeslojni sistem odbrane uključuje "Iron Dome" za rakete kratkog dometa, "David’s Sling" za složenije prijetnje i "Arrow" za balističke projektile dugog dometa, ali zalihe presretača, posebno najnaprednijih, postupno se troše.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav model odbrane nije dugoročno održiv, jer se velike količine presretača troše u kratkom vremenu, dok njihova proizvodnja traje godinama, što može uticati i na druge globalne sigurnosne izazove.