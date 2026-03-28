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NAJPOUZDANIJE ORUŽJE

Pentagon na ivici: Zalihe Tomahawka niske

Ispaljeno 850 raketa za četiri sedmice rata s Iranom, godišnja proizvodnja ne može nadoknaditi gubitke

Zalihe Tomahawka kritično niske. Geopolitics Prime

B. A.

28.3.2026

Sjedinjene Američke Države ispalile su više od 850 krstarećih raketa Tomahawk u samo četiri sedmice sukoba s Iranom, što je dovelo do opasno niskih zaliha. Ove rakete, najpouzdanije američko oružje od 1991. godine, proizvode se u ograničenim količinama, tek nekoliko stotina godišnje.

Ministarstvo odbrane SAD razmatra premještanje raketa iz drugih regija ili ubrzanje proizvodnje kako bi se nadoknadio deficit. 

Nestanak zaliha pokreće ozbiljna pitanja o održivosti američke vojne strategije, posebno u kontekstu eventualnog sukoba oko Tajvana, gdje bi Tomahawk imao ključnu ulogu.

# PENTAGON
# RAKETA
# SAD
# NAJPOUZDANIJE ORUŽJE
# ZALIHE
# TOMAHAWK
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