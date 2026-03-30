SAD dozvolile Rusima da pošalju tanker nafte na Kubu

New York Times izvijestio je da će SAD dozvoliti ruskom tankeru punom nafte da pristane na Kubi, ublažavajući de facto naftnu blokadu koju je Vašington nametnuo toj otočnoj državi.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nametnuo je naftnu blokadu Kubi u januaru, nastojeći time izvršiti pritisak na vladu u Havani.

Ovaj mjesec Vašington je privremeno ukinuo sankcije na rusku naftu kako bi donekle ublažio manjak u isporukama do kojeg je došlo nakon što je Teheran preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom poslije američko‑izraelskog napada na Iran 28. februara.

Zasad nije jasno zašto je kabinet američkog predsjednika dopustio ruskom tankeru da pristane na Kubu, prenosi Reuters, pozivajući se na izvještaj New York Timesa.

Tanker Anatolij Kolodkin, koji je pod američkim sankcijama, u nedjelju je uplovio u kubanski isključivi privredni prostor, pokazali su podaci o pomorskom prometu kompanija Marine Traffic i LSEG koje navodi Reuters, i uskoro bi mogao pristati u luci Matanzas, ako ne promijeni smjer.

Brod je isplovio iz ruske luke Primorsk i prevozi oko 650 hiljada barela nafte, prema podacima, dok se u izvještaju New York Timesa navodi brojka od 730 hiljada barela, napominje Reuters.

Bez obzira na to koja je brojka tačna, ta bi količina nafte značajno poboljšala situaciju na Kubi, gdje, prema riječima predsjednika Miguela Diaza-Canela, već tri mjeseca nije isporučen nijedan barel. Taj je manjak isporuka doveo do strogog racioniranja goriva i produbio energetsku krizu koja je rezultirala nizom nestanaka struje širom karipske otočne države, ističe Reuters.