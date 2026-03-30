Nakon izraelskih napada: Iransko nuklearno postrojenje van funkcije

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), nadzorno tijelo Ujedinjenih naroda za nuklearnu sigurnost, potvrdila je da je kompleks za proizvodnju teške vode Khondab u sjeverozapadnom Iranu pretrpio "teška oštećenja i više nije operativan" nakon ovosedmičnog napada.

Riječ je o postrojenju u blizini grada Arak, koje je dio iranskog nuklearnog programa. Prema ranijim navodima iranske Organizacije za atomsku energiju, objekt je u petak bio meta dva napada. Provjerene snimke tada su prikazivale snažnu eksploziju i gust dim u području oko reaktora.

Izraelske snage prethodno su izdale nalog za evakuaciju cijelog kompleksa neposredno prije napada.

Uprkos ozbiljnim oštećenjima, iranske vlasti tvrde da nema žrtava niti znakova radioaktivne kontaminacije.

U svom najnovijem izvještaju, International Atomic Energy Agency navodi da se u postrojenju "ne nalazi deklarirani nuklearni materijal", temeljem analize satelitskih snimaka i postojećih podataka o instalaciji.

Ovaj incident dodatno povećava napetosti u regiji, dok međunarodna zajednica pozorno prati razvoj situacije i moguće posljedice po nuklearnu sigurnost.