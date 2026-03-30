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TEŠKA OŠTEĆENJA

Nakon izraelskih napada: Iransko nuklearno postrojenje van funkcije

Iranske vlasti tvrde da nema žrtava niti znakova radioaktivne kontaminacije.

Postrojenje Khondab. Google Earth

Dž. R.

30.3.2026

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), nadzorno tijelo Ujedinjenih naroda za nuklearnu sigurnost, potvrdila je da je kompleks za proizvodnju teške vode Khondab u sjeverozapadnom Iranu pretrpio "teška oštećenja i više nije operativan" nakon ovosedmičnog napada.

Riječ je o postrojenju u blizini grada Arak, koje je dio iranskog nuklearnog programa. Prema ranijim navodima iranske Organizacije za atomsku energiju, objekt je u petak bio meta dva napada. Provjerene snimke tada su prikazivale snažnu eksploziju i gust dim u području oko reaktora.

Izraelske snage prethodno su izdale nalog za evakuaciju cijelog kompleksa neposredno prije napada.

Uprkos ozbiljnim oštećenjima, iranske vlasti tvrde da nema žrtava niti znakova radioaktivne kontaminacije.

U svom najnovijem izvještaju, International Atomic Energy Agency navodi da se u postrojenju "ne nalazi deklarirani nuklearni materijal", temeljem analize satelitskih snimaka i postojećih podataka o instalaciji.

Ovaj incident dodatno povećava napetosti u regiji, dok međunarodna zajednica pozorno prati razvoj situacije i moguće posljedice po nuklearnu sigurnost.

# IZRAEL
# IRAN
# NUKLEARNO POSTROJENJE
# NAPADI
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