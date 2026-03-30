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PREDSJEDNIK SAD

Tramp tvrdi: Došlo je do potpune promjene režima u Iranu

Stari ljudi režima su nestali, sada imamo posla s potpuno novom grupom ljudi, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

30.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da Vašington razgovara s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom te da će SAD za otprilike sedmicu dana znati mogu li dvije strane uspješno surađivati.

- Uskoro ćemo saznati. Javit ću vam za otprilike sedmicu dana - rekao je Tramp za New York Post.

Tramp je opisao ono što je nazvao temeljnom promjenom u iranskom vodstvu, rekavši da su prethodni čelnici zamijenjeni osobama s kojima je lakše komunicirati.

- Došlo je do potpune promjene režima jer su stari ljudi režima nestali, a sada imamo posla s potpuno novom grupom ljudi - rekao je, dodajući da su oni puno razumniji.

U vezi s novim iranskim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, sinom pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da vođa nije viđen u javnosti i da se vjeruje da je teško ranjen.

Na pitanje je li Modžtaba još uvijek živ, Tramp je rekao da SAD vjeruju da vjerojatno jeste, ali da je u izuzetno lošem stanju. Komentirajući iranske napade na regionalnu infrastrukturu, uključujući napade u Kuvajtu i Haifi u Izraelu, Tramp je rekao da će američki odgovor uskoro biti vidljiv.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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