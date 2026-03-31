Iranci tvrde: Srušili smo dva američka drona MQ-9 Reaper

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je u posljednjih nekoliko sati srušila dvije bespilotne letjelice MQ-9 Reaper iznad pokrajine Isfahan.

Ured za odnose s javnošću Garde naveo je, prenosi novinska agencija Fars, da su dronovi oboreni "novim naprednim odbrambenim sistemom" koji je dio "integrirane mreže protuzračne odbrane zemlje".

Riječ je o bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper, koje primarno koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država, ali im pristup imaju i njeni saveznici. Američka i izraelska vojska za sada nisu komentarisale iranske tvrdnje.