Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZNAD POKRAJINE ISFAHAN

Iranci tvrde: Srušili smo dva američka drona MQ-9 Reaper

Riječ je o bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper, koje primarno koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država, ali im pristup imaju i njeni saveznici

Dron MQ-9 Reaper. Platforma X

M. Až.

31.3.2026

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je u posljednjih nekoliko sati srušila dvije bespilotne letjelice MQ-9 Reaper iznad pokrajine Isfahan. 

Ured za odnose s javnošću Garde naveo je, prenosi novinska agencija Fars, da su dronovi oboreni "novim naprednim odbrambenim sistemom" koji je dio "integrirane mreže protuzračne odbrane zemlje".

Riječ je o bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper, koje primarno koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država, ali im pristup imaju i njeni saveznici. Američka i izraelska vojska za sada nisu komentarisale iranske tvrdnje.

# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.