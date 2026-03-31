Projektil pogodio tanker kod Dubaija, izbio požar na brodu

Nepoznati projektil pogodio je tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, otprilike 31 nautičku milju sjeverozapadno od Dubaija.
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Nepoznati projektil pogodio je tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, otprilike 31 nautičku milju sjeverozapadno od Dubaija.
Projektil pogodio tanker kod Dubaija. UKMTO
Nepoznati projektil pogodio je tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, otprilike 31 nautičku milju sjeverozapadno od Dubaija.
Udari su izazvali požar na brodu, saopćila je organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).
Iz UKMTO-a je potvrđeno da je cjelokupna posada sigurna i da je na broju.
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