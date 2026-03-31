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Projektil pogodio tanker kod Dubaija, izbio požar na brodu

Nepoznati projektil pogodio je tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, otprilike 31 nautičku milju sjeverozapadno od Dubaija.

Projektil pogodio tanker kod Dubaija. UKMTO

M. Až.

31.3.2026

Nepoznati projektil pogodio je tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, otprilike 31 nautičku milju sjeverozapadno od Dubaija. 

Udari su izazvali požar na brodu, saopćila je organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Iz UKMTO-a je potvrđeno da je cjelokupna posada sigurna i da je na broju.

# UAE
# TANKER
# DUBAI
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