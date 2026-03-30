Vodeći svjetski ekonomista upozorio: "Dubai i Abu Dabi bi mogli biti uništeni"

Američki ekonomista Džefri Saks (Jeffrey Sachs) upozorio je Ujedinjene Arapske Emirate da se ne uključuju u rat, naglašavajući direktnu opasnost za Dubai i Abu Dhabi, koje opisuje kao turističke centre, a ne kao utvrđene vojne zone.

U razgovoru za ANI, Saks je ocijenio da su se Emirati doveli u "apsurdnu situaciju" svrstavanjem uz Sjedinjene Američke Države i Izrael, te da nastavljaju praviti iste strateške greške.

- U suštini, Dubai i Abu Dabi mogli bi biti uništeni ako Emirati uđu u rat. To su odmarališta, turistička odredišta, a ne utvrđene zone protivraketne odbrane. To su mjesta gdje bogati dolaze na zabave i ulažu novac. Ulazak u ratnu zonu poništava samu svrhu postojanja mjesta kao što je Dubai. Emirati su se svjesno doveli u apsurdnu situaciju i, povrh svega, nastavljaju ustrajavati na istim greškama - rekao je.

"Kobno prijateljstvo sa SAD-om"

Saks smatra da je odluka zaljevskih država da se kroz Abrahamov sporazum povežu sa Sjedinjenim Američkim Državama bila "poziv na katastrofu", jer ih je učinila ovisnim o američkoj zaštiti.

- Pristupanje takozvanom Abrahamovom sporazumu, odnosno svrstavanje uz Izrael i Sjedinjene Američke Države u ovako napetim političkim okolnostima, bio je poziv na katastrofu za Emirate. Međutim, suština je u tome da su zaljevske vlade sve stavile na kartu američke zaštite. To je njihova temeljna oklada. Računali su: 'Imamo američke vojne baze, one će nas štititi. Zato možemo raditi šta hoćemo i sklapati poslove kako nam odgovara, bez brige.' To je fundamentalno pogrešna procjena - rekao je Saks.

- Svaki dan ponavljam poznatu Kisindžerovu izreku, pa ću je i sada ponoviti: opasno je biti neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država, ali biti njihov prijatelj je kobno - dodao je.

Ustrajanje na gubitničkoj strategiji

Saks je poručio da Emirati ne bi trebali ostati na, kako kaže, "gubitničkoj poziciji", već realno sagledati situaciju i zaštititi vlastitu sigurnost.

- Ne želim da me se pogrešno shvati, ali naivno je objaviti da ćete se pridružiti naporima protiv 'zlih Iranaca' i istovremeno potvrditi obavezu ulaganja biliona dolara u Sjedinjene Američke Države. Dajte, molim vas. Dosta je bilo. Zaštitite se. Shvatite situaciju. Zar zaista mislite da je ustrajanje na gubitničkoj strategiji pravi put u ovom trenutku? A upravo to oni rade - rekao je.

Teheran također šalje upozorenja

Saksove procjene dolaze u trenutku pojačane retorike iz Teherana. Iransko ministarstvo vanjskih poslova je 20. marta upozorilo zemlje zapadne Azije da spriječe Sjedinjene Američke Države u korištenju vojnih baza na njihovoj teritoriji za eventualne napade na Iran.

Teheran tvrdi da su te baze "korijen trenutne krize" i da bi njihovo korištenje predstavljalo direktno saučesništvo u agresiji.

- Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova naglašava hitnu potrebu da zemlje u regiji djeluju kako bi spriječile Ameriku i cionistički režim da nastave koristiti njihov teritorij i objekte za vojnu agresiju protiv Irana - navodi se u objavi na platformi X.

Dodaje se i da bi države koje budu domaćini američkih baza mogle snositi posljedice ukoliko se ti objekti iskoriste za napade.

Zaljevske države su, s druge strane, osudile iranske napade na energetsku infrastrukturu, čime su signalizirale jaču podršku Sjedinjenim Američkim Državama u ovom sukobu.

Ko je Džefri Saks?

Džefri Saks (Jeffrey Sachs) je američki ekonomista i profesor na Univerzitetu Kolumbija u New Yorku. Rođen je 1954. godine u Detroitu, a doktorirao je ekonomiju na Harvardu, gdje je kasnije i predavao.

Tokom 1980-ih i 1990-ih godina bio je poznat kao savjetnik vlada u tranziciji, uključujući Boliviju, Poljsku i Rusiju, posebno u vezi s ekonomskim reformama nakon raspada socijalističkih sistema.

Od 2002. godine vodi Earth Institute na Univerzitetu Kolumbija, a poznat je i po radu na globalnom razvoju, borbi protiv siromaštva i klimatskim politikama. Bio je i posebni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za ciljeve održivog razvoja.

Zbog bogate akademske karijere i međunarodnog utjecaja često se smatra jednim od najistaknutijih ekonomista današnjice.