UAE saopćio da je presreo 278 balističkih projektila i 1.540 dronova od početka iranskih napada

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su u četvrtak da je njihova protivzračna odbrana od početka iranskih napada krajem prošlog mjeseca presrela 278 balističkih projektila, 1.540 dronova i 15 krstarećih projektila.

Protivzračna odbrana je samo u četvrtak oborila 10 balističkih projektila i 26 dronova, navelo je Ministarstvo odbrane u objavi na platformi X, društvenoj mreži američke kompanije.

U napadima je poginulo šest osoba, među kojima državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata, Pakistana, Nepala i Bangladeša, dok je 131 osoba povrijeđena, uključujući državljane Turske, Egipta i Pakistana, među ostalima.

Ministarstvo je saopćilo da UAE "ostaje u potpunosti spreman i pripremljen da se suoči s bilo kakvim prijetnjama te će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj podrivanja sigurnosti države, na način koji osigurava zaštitu njenog suvereniteta, sigurnosti i stabilnosti, kao i zaštitu nacionalnih interesa i kapaciteta".

Regionalna eskalacija intenzivirala se nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države od 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, u kojima je, prema iranskim vlastima, do sada poginulo oko 1.300 ljudi, dok je više od 10.000 ranjeno.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na ciljeve u Izraelu, Jordanu, Iraku i državama Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.